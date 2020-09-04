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04.09.2020 07:55
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Больше тысячи НКО подали заявки на конкурс грантов мэра Москвы

Текст: Любовь Проценко

Больше тысячи НКО подали заявки на конкурс грантов мэра Москвы. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, это почти вдвое больше прошлогоднего:

Господдержка НКО увеличилась более чем в полтора раза

- Самой популярной оказалась номинация "Молодежь Москвы" - 198 поданных заявок, 152 заявки мы получили в номинации "Наше наследие" и еще 126 - в номинации, посвященной спорту и здоровому образу жизни.

Конкурс проходит в 12 номинациях, среди которых также "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Семейная Москва", "Гражданские инициативы", "Творческая Москва"и "Городские инновации". Подать заявку можно было в одной из них на выбор.

Сейчас поступившие заявки оцениваются на соответствие условиям конкурса. Девятого сентября на официальном сайте опубликуют итоговый список претендентов на грант. В подготовке к конкурсу участвовали 1143 человека из 575 НКО. Они могли принять участие в специальном модуле образовательной программы "НКО Лаб", состоящем из 13 вебинаров. Кроме того, было организовано 32 мастер-класса. А в коворкинг-центрах НКО проводились бесплатные консультации.

Прием заявок начался 30 июля и завершился 28 августа. Проходит конкурс в обновленном формате. Выигранные средства победители получат сразу в полном объеме, а не частями, как раньше. Причем, и сама сумма нынче большая - НКО, которые работают больше одного года, могут получить поддержку в размере до пяти миллионов рублей, а те, кто работает от шести месяцев, - до 500 тысяч.

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