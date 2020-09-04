Ракета SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

Компания SpaceX вывела на орбиту еще 60 микроспутников Starlink.

Как сообщает ТАСС, ракета Falcon 9 была запущена с космодрома в США в 08:46 по местному времени. Через 9 минут после старта ее первая ступень вернулась на платформу, находящуюся в Атлантическом океане рядом с побережьем Флориды.

А микроспутники (масса каждого 260 кг) с помощью собственных двигателей поднялись на орбиту, высота которой 550 км.

Сеть Starlink обеспечит быстрым и качественным интернетом всех людей на планете, даже тех, кто живет в труднодоступных районах. Белых пятен не будет. Предыдущая партия из 58 спутников была запущена 18 августа. Сейчас на орбите уже 653 космических аппарата. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию данного проекта, оценивается в 10 миллиардов долларов.