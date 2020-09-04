Еще 1196 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В столице выписаны по выздоровлению от коронавирусной инфекции еще 1196 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1196 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 219 095 человек, - рассказала она.

Отсутствие заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Сдать плазму могут граждане в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от COVID-19 и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00, для получения дальнейшей информации.