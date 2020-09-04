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04.09.2020 19:35
Рубрика: Общество

Главврач курской больницы уволится из-за пациентки, очнувшейся в морге

Текст: Татьяна Ткачева (Курск)

В Горшеченской районной больнице завершилась служебная проверка в связи с отправкой в морг живой женщины. Главврач Роман Кондратенко добровольно покинет свой пост.

Как сообщили в администрации Курской области, комитет здравоохранения провел служебную проверку ЦРБ после того, как там очнулась 81-летняя пациентка, которую сочли умершей.

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Женщину госпитализировали 13 августа. На следующий день медики констатировали ее биологическую смерть, но пациентка внезапно "ожила" в морге. Ее перевели в областную клиническую больницу. Увы, 18 августа старушка скончалась. Региональный комитет здравоохранения выразил соболезнования ее родным и близким.

Инцидент стал поводом для внутреннего разбирательства. Практикующие медики и независимый эксперт по направлению "Анестезиология-реаниматология" проверили оснащение Горшеченской ЦРБ и качество ее услуг, проанализировали документацию конкретного клинического случая. Комиссия сделала вывод, что к ошибке привели нарушения в организации оказания медпомощи.

"В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности. Главный врач больницы Роман Кондратенко по собственному желанию написал заявление на отпуск с последующим увольнением с 10 сентября", - добавили в администрации региона.

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