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04.09.2020 09:34
Рубрика: Общество

Москва возобновляет экскурсии на промпредприятия

Текст: Ирина Огилько

С 10 по 12 сентября в столице пройдет шестой этап проекта "Открой#Моспром". Впервые после режима самоизоляции, экскурсии на промышленные предприятия можно будет посетить не онлайн, а воочию. А также принять участие в мастер-классах и интеллектуальных играх. Об этом "РГ" сообщали в департаменте инвестиционной и промышленной политике.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Проект "Открой#Моспром" пользуется большой популярностью среди горожан: только в этом году, до периода временных ограничений, городские заводы успели посетить около трех тысяч человек. Сейчас проект возобновляет свою работу в офлайне. Участники нового сентябрьского этапа посетят 20 московских промышленных площадок: 16 предприятий и четыре музея. Для студентов профильных вузов будут сформированы отдельные экскурсионные группы, участие в подобных мероприятиях поможет молодым специалистам определиться с будущим местом работы", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Впервые в проекте "Открой#Моспром" примет участие косметическая фабрика "Свобода". Также в числе заводов, где пройдут экскурсии, машиностроительное предприятие со столетней историей АО МТЗ Трансмаш, изготовитель ортопедической обуви "Ортомода", лидер в области создания систем и агрегатов для авиационно-космической техники НПО "Наука".

Участники проекта побывают в музее одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли "НПО "Молния", где им расскажут о создании первого советского орбитального корабля "Буран", музеях кондитерского концерна "Бабаевский" и авиастроительных предприятий "Ил" и "Туполев".

Фото: iStock
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"Этой весной в рамках проекта мы запустили несколько новых форматов, в том числе онлайн-экскурсии на заводы. Всего на сайте "Открой#Моспром" уже доступны девять выпусков, их общая аудитория превысила 1 млн человек. Недавно наши заводы специально посетили звезды театра и кино, чтобы после экскурсий поделиться впечатлениями и рассказать о самых удивительных фактах в прямых эфирах в социальных сетях. Сейчас мы возвращаемся к "живым" экскурсиям, однако от онлайн-версии решили не отказываться, эти форматы будут развиваться параллельно", - рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Помимо прочего, в рамках "Открой#Моспром" состоится интеллектуальная командная игра "Квиз. Промышленный мегаполис", которая пройдет как очно, так и в онлайн-формате на официальном сайте проекта. Ведущей мероприятия станет журналист и телеведущая Елена Летучая.

Список и детальное описание всех экскурсионных площадок нового сезона проекта "Открой#Моспром" представлены в разделе "Предприятия" на сайте: http://otkroimosprom.ru/. Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте проекта.

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