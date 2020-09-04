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04.09.2020 12:23
Рубрика: Общество

#Москвастобой открыла рубрику "Люди города"

Текст: Ирина Огилько

В выходные дни Москва отмечает свой 873 день рождения. Ко Дню города проект #Москвастобой столичного комитета по туризму совместно с комплексом городского хозяйства открыл новую рубрику. Она расскажет об истории профессионалов, без которых столице не обойтись. Подробности рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Каждый день специалисты городских служб выполняют множество задач и оказывают помощь горожанам. В новой рубрике "Люди города" на сайте москвастобой.рф спасатель, водолаз, электромонтажник-высотник и другие сотрудники городских служб делятся своим уникальным опытом и интересными сюжетами, связанными с работой.

Начальник поисково-спасательной станции "Строгино" Владимир Ерошин в 23 года принял решение сменить профессию и стать спасателем. Сегодня он - действующий спасатель 1 класса, участвует в оказании помощи терпящим бедствие, спасении пострадавших на воде, тренировочных водолазных погружениях.

Василий Машошин - начальник участка мостового ремонтно-восстановительного управления ГБУ "Гормост". В профессии Василий с 1973 года и о своем выборе никогда не жалел, ведь его дело полезно для города и его жителей.

"Работа на стройке интересна тем, что видишь плоды своего труда. Поражает работа предыдущих поколений - эти великолепные сооружения были ими построены без современного технического оснащения. Люди строили на века, и мы гордимся тем, что являемся их преемниками и продолжателями", - делится Василий.

"Мы несем людям свет!" - главный специалист Службы кабельных трасс филиала ПАО "Россети Московский регион" - Московские высоковольтные сети Александра Ануфриева не боится трудностей. "Сфера деятельности достаточно сложная, но очень интересная и разнообразная", - рассказывает она и отмечает: "Благодаря моей работе я неплохо знаю Москву, но уверена, что есть еще очень много интересных мест, где стоит побывать".

О секретах профессии, смешных историях и любимых местах в столице рассказали слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования АО "Мосгаз" Дмитрий Титов, промышленный альпинист АО "ОЭК" Андрей Александров, водолаз ГУП "Мосводосток" Андрей Иванов и дорожный рабочий ГБУ "Автомобильные дороги" Надежда Бурнашева. На сайте проекта также доступно видеоинтервью с начальником аналитического комплекса "Акватория-2М" капитаном Олегом Карповым - о любви к водной стихии, работе судна "Экопатруль" и самых красивых местах Москвы.

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