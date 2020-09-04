Собянин: Москва не готовилась к пандемии, но город был готов к ней

Некоторые итоги пандемии в Москве подвел в своем персональном блоге подвел мэр Сергей Собянин. Что это было, задается глава города вопросом, анализируя ситуацию с коронавирусом в городе.

"В этом году все сразу пошло не так. Первые тревожные вести из китайского Уханя пришли в Москву в самом начале января, - напомнил он. - 2 марта врачи подтвердили первый случай заболевания Covid-19 у москвича, вернувшегося из Италии. 5 марта мы ввели режим повышенной готовности и начали постепенно закрывать город".

В первые дни мая число выявляемых случаев заражения превысило 6000 в сутки. Большинство москвичей находилось в режиме самоизоляции. Не работали стройки и заводы, а количество пассажиров метро сократилось в 5 раз.

Но уже к началу августа город вернулся к обычной жизни. Москвичи вновь ходят на работу и ездят на метро. Количество выявляемых случаев заражения снизилось примерно в 10 раз от пиковых значений.

Тем не менее, по-прежнему более 600 человек в день получают положительный тест на коронавирус. В больницах остается порядка 4 тыс. человек, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме.

Мэр предупреждает: пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты - в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на "удаленку".

Тем не менее, по общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города, подчеркивает Собянин. И самое интересное: Москва не готовилась к пандемии. Да и никто в мире не готовился. "Тем не менее, город был готов к ней", - делает вывод мэр.