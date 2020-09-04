В Твери осужден мужчина, снявший с жены скальп

Житель Твери, снявший скальп с жены на глазах у детей, отправлен в колонию-поселение.

По информации прокуратуры Тверской области, инцидент произошел в июне в подъезде многоквартирного дома. 34-летний нетрезвый мужчина повздорил со своей супругой по дороге с прогулки и на глазах собственных малолетних детей начал ее избивать.

- А затем нанес ей более десяти ударов бытовым ножом, лишив потерпевшую волосяного покрова, чем причинил ей вред здоровью средней тяжести, - рассказали в прокуратуре.

Против отца семейства было возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Состоявшийся суд признал подсудимого виновным и приговорил к двум годами лишения свободы в колонии-поселении.