В Воронеже оштрафовали водителя, посадившего за руль ребенка

Воронежские полицейские нашли автомобилиста, на оживленной улице усадившего за руль белого Hyundai Solaris маленького сына.

Видео необычного вождения появилось в соцсетях, в кадр попал и госномер машины, так что разыскать владельца было делом техники. Ему выписали штраф в три тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей.

- Мужчина пояснил, что ребенок плакал и не хотел сидеть в детском автокресле, пришлось взять его на колени, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Надо отметить, что полицейские поступили с водителем очень мягко - согласно статье 12.7 КоАП передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права на это (за исключением учебной езды), наказывается штрафом в 30 тысяч рублей.