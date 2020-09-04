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04.09.2020 16:29
Рубрика: Власть

Иван Белозерцев посетил с рабочим визитом Кузнецкий район

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Во время рабочей поездки в Кузнецкий район глава региона Иван Белозерцев побывал на строительной площадке станции осветления и обезжелезивания воды.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Для города с населением около ста тысяч человек это стратегически важный объект. Качество воды в водопроводе долгое время оставляло желать лучшего. При поддержке главы региона для обеспечения чистой питьевой водой населения, проживающего в центральной части Кузнецка, была разработана проектно-сметная документация и построена первая очередь станции. Сейчас получено положительное заключение государственной экспертизы по второй очереди. Начали работы по организации строительства второй станции осветления и обезжелезивания воды производительностью до 10 тысяч кубометров в сутки.
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Проект реализуется на условиях софинансирования в рамках федерального проекта "Чистая вода", входящем в нацпроект "Экология".

Строительство второй станции обезжелезивания запланировано на период 2020-2021 годов. В настоящее время проведён открытый аукцион в электронной форме по отбору подрядной организации на выполнение работ. Заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Выяснилось, что над подобными объектами он уже работал в Московской и Смоленской областях, претензий со стороны заказчиков не было.

Глава региона Иван Белозерцев поручил ускорить темпы работы

- Мы окажем поддержку, по финансированию найдем решение. Давайте обсудим и подумаем. Задача - сократить сроки строительства, - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он дал соответствующее поручение главе администрации Кузнецкого района Валерию Костину. Завершение строительства второй станции осветления и обезжелезивания позволит обеспечить питьевой водой надлежащего качества более 30 тысяч человек и полностью решить проблему с водопроводной водой в Кузнецке.

Иван Белозерцев также посетил площадку хирургического корпуса районной больницы, которое было начато еще в 1994 году, а затем заморожено на долгие годы.

По инициативе губернатора в 2018 году работы были возобновлены. На сегодняшний день завершено возведение коробки здания. Выполнена ограждающая конструкция наружных стен, на верхнем этаже уложено монолитное бетонное перекрытие под кровлю. Объявлен конкурс на проведение работ по корректировке проекта для прокладки наружных инженерных сетей.

Осмотрев сооружение, глава региона поручил проработать вопрос поставки медицинского оборудования.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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В программе визита также был санаторий "Надежда", где недавно закончился ремонт. Обновили столовую, спортзал, кабинеты лечебных процедур, облагородили прилегающую территорию. В настоящее время в санатории "Надежда" отдыхают 170 детей.

Глава региона отметил работу районной и городской власти по реализации ключевых для экономики региона инвестиционных проектов. В частности, по строительству агропромышленного комплекса в селе Евлашево, рассчитанного на 2250 голов дойного стада. Здесь же разместится блок растениеводства и зернохранилище силосного типа, а также будет организована переработка молока. Общая сумма инвестиций составит - 4,4 млрд рублей, должно быть создано более 100 рабочих мест. Посевные площади в хозяйстве за последние пять лет увеличились почти в два раза и составили более 12 тысяч гектаров земли. В прошлом году в сельхозоборот введено 178 гектаров ранее неиспользуемых земель. Предприятие получило самую высокую урожайность сельскохозяйственных культур в Кузнецком районе.

Кстати

Кузнецк во второй раз стал победителем конкурса по благоустройству общественных пространств, на средства федерального бюджета будет благоустроена улица Белинского. В прошлом году преобразился исторический центр Кузнецка, исполнение работ заслужило высокую оценку представителей региональной власти.

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