В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).

Как пояснили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, сейчас производится осмотр места происшествия и тела ребенка, опрашиваются пассажиры рейса, родители погибшего, командир воздушного судна, а также медицинские работники, которые прибыли на борт самолета для оказания медицинской помощи.

Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти младенца.

Напомним, самолет Airbus A320, следовавший рейсом Абакан - Москва, произвел вынужденную посадку в Перми в связи с ухудшением здоровья четырехмесячного ребенка. Реаниматологи, прибывшие на борт самолета, констатировали смерть пассажира.