В Удмуртии в девяти домах для престарелых ввели карантин по COVID-19

В Удмуртии в девяти домах-интернатах для престарелых и инвалидов ввели карантин по коронавирусу. Об этом сообщает оперштаб республики по борьбе с COVID-19.

В их числе два детских дома-интерната для умственно отсталых детей в Канифольном и Глазове.

До 15 октября на их территорию ограничили доступ посторонних лиц и транспорта. Персонал будет круглосуточно проживать в интернатах.

- Организациям обеспечат бесперебойное питание персонала, круглосуточное медобслуживание граждан и персонала, регулярное обследование на коронавирусную инфекцию работников учреждений, - говорится в сообщении.

По данным на 4 сентября в Удмуртии зарегистрировано 3392 случая коронавируса, в том числе 49 за последние сутки 2764 выздоровели, 68 умерли.