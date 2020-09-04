Городские парки Новосибирска передадут под единое управление

В Новосибирске городскими парками будет управлять единая дирекция.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, это позволит оптимизировать административный штат парков и объединить материально-техническую базу.

- Главная цель - это не экономия ресурсов, а их объединение для эффективной работы по озеленению наших парковых зон. Такой подход позволит более рационально использовать и лучше контролировать расходование денежных средств, - прокомментировал глава города.

В Новосибирске одиннадцать территорий со статусом парков культуры и отдыха, большая часть из них является отдельными организациями - это восемь юридических лиц. Все они располагают различными ресурсами - специалистами, техникой.

- Чтобы эффективно ими распоряжаться, принято решение создать единую дирекцию, одно юридическое лицо, - уточнил мэр.

Планируется, что единая дирекция управления (ЕДУ) парками будет комплексно решать ряд вопросов, включая привлечения специалистов разного профиля. При этом непосредственно на территориях парков сотрудники смогут больше внимания уделять качественному содержанию зеленой зоны, имущества, обеспечивать безопасную работу аттракционов, проводить культурные и спортивные мероприятия.

Объединенный юридический отдел займется разработкой и внедрением единого подхода к работе арендаторов в парках и ценообразованию, а также будет сопровождать работу всех территорий.

В дирекции будет создана единая техническая служба, отвечающая за состояние сетей и коммуникаций во всех парках. Специализированный отдел будет заниматься зелеными насаждениями, его сотрудниками станут агрономы, садовники, ландшафтные дизайнеры и специалисты по уходу. Таким образом, будет оптимизирован парк техники, снизятся издержки на управление имущественным комплексом.

Мэр Анатолий Локоть также сообщил, что правительство Новосибирской области приняло решение передать в ведение муниципалитета большой земельный участок, который расположен в Новосибирском сельском районе. Участок будет использован для создания питомника, где планируют выращивать саженцы различных пород деревьев для озеленения города.

В пресс-центре мэрии сообщили, что сейчас готовится распорядительный документ, которым будут утверждены предстоящие изменения.