"Ростелеком" поздравил новосибирских лауреатов конкурса журналистов и блогеров

"Ростелеком" вручил дипломы и подарки новосибирским участникам IX конкурса для журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", который в этом году проводился в партнерстве с дочерней компанией корпорации NEC - АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы". Мероприятие состоялось 3 сентября: из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, церемонию пришлось перенести на осень, чтобы провести ее в привычном офлайн-формате.

Победителей и участников конкурса поздравил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин. Он поблагодарил журналистов за тексты, в которых они рассказали о технологических трендах, инновационных решениях и цифровых сервисах в телекоммуникационной отрасли, а также пригласил их участвовать в юбилейном для компании конкурсе.

"Совсем скоро будет дан старт десятому конкурсу "Вместе в цифровое будущее". Мы пока не можем раскрыть все его секреты, но обещаем: это будет что-то особенное! И я уверен, что новосибирским журналистам будет о чем рассказать", - отметил Николай Зенин.

В этом году на конкурс из Сибири было заявлено 258 работ, каждая пятая из которых - из Новосибирска. Уровень представленных материалов высоко оценил постоянный член жюри, председатель правления Новосибирского союза журналистов Яков Самохин.

"Определять лучших в этот раз было не только интересно, но и непросто, потому что сложных аналитических текстов стало гораздо больше. Это и понятно: технологии не стоят на месте, так что теперь, чтобы определить победителя, нужно самому хотя бы немного разбираться в ИТ-сфере", - сказал он.

В числе лауреатов регионального этапа конкурса награды получили Ирина Овдина за текст о цифровизации медицины и Александр Месаркишвили из издания "Континент Сибирь" за интервью о будущем телекоммуникационной сферы. Последнюю работу также отметило федеральное жюри: в номинации "Печатная пресса" Александр завоевал второе место.

"Наше издание с момента его основания большое внимание уделяло тематике телекоммуникаций. Мы ежегодно участвуем в конкурсе "Ростелекома", и в 2015 году я был в числе победителей федерального этапа, главным призом которого стала поездка в Китай в гости к Huawei. На мой взгляд, это отличная возможность расширить кругозор, чтобы еще глубже разбираться в тематике", - пояснил Александр Месаркишвили на церемонии награждения.

Поощрительные призы за активное участие в конкурсе также получили Наталья Решетникова, старший корреспондент "Российской газеты в Новосибирске"; Федор Туров, журналист издания "Континент Сибирь"; Юлия Катковская из "Делового квартала"; Лолита Белова из издания "Коммерсантъ-Сибирь"; Юлия Данилова из информационно-аналитического портала Infopro54.ru и другие известные журналисты Новосибирска.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"