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04.09.2020 12:15

Сибирские нефтепроводчики помогли детям собраться в школу

Более тысячи волонтеров АО "Транснефть - Западная Сибирь" приняли участие в традиционной корпоративной акции "Дорога к знаниям", приуроченной к началу учебного года. Цель - оказание адресной помощи при подготовке к новому учебному году сиротам и детям из неблагополучных семей.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Добровольцы организовали сбор необходимых школьных товаров - канцелярских принадлежностей, наборов для творчества, инвентаря для спортивных игр. Всего было собрано порядка 6,5 тыс. единиц учебных принадлежностей - ручки, фломастеры, книги, альбомы для рисования, пластилин, тетради, пеналы и многое другое.

В канун Дня знаний волонтеры предприятия передали школьные принадлежности сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - воспитанникам социальных учреждений в шести регионах Западной Сибири. Подарки к 1 сентября получили более пятисот детей.

"В нашем учреждении живут и получают длительное лечение ребята из малообеспеченных, неполных семей в возрасте от 7 до 15 лет. Помощь, которую мы ежегодно получаем от волонтеров АО "Транснефть - Западная Сибирь" во время акции "Дорога к знаниям", очень важна. Благодарим всех сотрудников предприятия за такие своевременные подарки", - отметила директор казенного санаторного общеобразовательного учреждения "Красноярская лесная школа" Омской области Ирина Федорец.

Помощь добровольцев предприятия также получили воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних "Гармония" в г. Омске и "Согласие" в г. Ишиме, МКОУ "Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" в поселке Сокур Новосибирской области, Красноярский детский дом "Самоцветы", детский дом "Солнышко" в г. Ачинске и детский дом №4 в г. Томске. Всестороннюю поддержку корпоративной акции "Дорога к знаниям" оказал и межрегиональный профсоюзный комитет АО "Транснефть - Западная Сибирь".

 Справка

 В общей сложности за три года проведения акции в социальные учреждения Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края волонтеры АО "Транснефть - Западная Сибирь" передали более 19 тысяч единиц школьных принадлежностей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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