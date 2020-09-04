На Ставрополье после 4 дней поисков найдена пропавшая девочка

В Ставропольском крае нашли пропавшую четыре дня назад трехлетнюю девочку. Об этом "РГ" сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Информация об исчезновении ребенка появилась первого сентября. Произошло это в селе Северном, в 80 километрах от краевого центра. Родственники девочки обратились с просьбой о помощи в поисковый отряд. Также расследованием занялись правоохранители. А в краевом следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Поиски не прекращались все четыре дня, на помощь поисковикам пришли местные жители и добровольцы.

Ребенка нашли утром в пятницу. Сообщается, что девочку обнаружили на горе в окрестностях Северного местные жители, когда выводили коров на выпас. Сейчас ее обследуют врачи, после чего ребенка передадут родителям.