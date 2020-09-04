Пострадавшие от пандемии могут получить в СКФУ вторую профессию

Граждане со средним профессиональным или высшим образованием, которые находятся под риском увольнения или ищут работу, могут освоить одну из двух программ: "Веб-дизайн и разработка" и "Электроника".
По направлению "Веб-дизайн и разработка" подготовка пройдет полностью в дистанционном формате. Обучающиеся по профилю "Электроника" будут учиться в смешанном режиме. Заявки принимаются до 15 октября. Обучение пройдет с октября по декабрь 2020 года.
- Преподаватели крупнейшего вуза региона и аккредитованные эксперты будут принимать участие в организации учебного процесса, - отметила начальник управления дополнительного образования и повышения квалификации СКФУ Наталья Федотова. - Мы очень надеемся, что программы будут пользоваться спросом среди граждан. В наше непростое время проблематично устроиться на работу, а дополнительные профессиональные компетенции позволят стать более востребованными специалистами на рынке труда.
Проект реализуется совместно с минпросвещения России и Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
СКФУ является активным участником международного движения WorldSkills Russia. Представители вуза многократно побеждали в соревнованиях по различным компетенциям.
Кстати
Подать заявку на обучение можно на этом сайте.
Консультации по телефонам: 8 (8652) 94-40-71 ("Электроника") и 8(8652) 95-68-18 ("Веб-дизайн и разработка").
Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом