Пострадавшие от пандемии могут получить в СКФУ вторую профессию

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) предоставляет возможность пострадавшим от последствии? распространения коронавируснои? инфекции пройти бесплатное обучение по программам повышения квалификации по компетенциям Ворлдскиллс.

Граждане со средним профессиональным или высшим образованием, которые находятся под риском увольнения или ищут работу, могут освоить одну из двух программ: "Веб-дизайн и разработка" и "Электроника".

По направлению "Веб-дизайн и разработка" подготовка пройдет полностью в дистанционном формате. Обучающиеся по профилю "Электроника" будут учиться в смешанном режиме. Заявки принимаются до 15 октября. Обучение пройдет с октября по декабрь 2020 года.

- Преподаватели крупнейшего вуза региона и аккредитованные эксперты будут принимать участие в организации учебного процесса, - отметила начальник управления дополнительного образования и повышения квалификации СКФУ Наталья Федотова. - Мы очень надеемся, что программы будут пользоваться спросом среди граждан. В наше непростое время проблематично устроиться на работу, а дополнительные профессиональные компетенции позволят стать более востребованными специалистами на рынке труда.

Проект реализуется совместно с минпросвещения России и Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

СКФУ является активным участником международного движения WorldSkills Russia. Представители вуза многократно побеждали в соревнованиях по различным компетенциям.

Кстати

Подать заявку на обучение можно на этом сайте.

Консультации по телефонам: 8 (8652) 94-40-71 ("Электроника") и 8(8652) 95-68-18 ("Веб-дизайн и разработка").

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом