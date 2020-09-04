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04.09.2020 12:45
Рубрика: Происшествия

Калининградку будут судить за продажу поддельных дипломов

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая наладила торговлю поддельными дипломами вузов. Фигурантами стали также трое покупателей. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Изначально документ о высшем образовании понадобился сотруднику одного из предприятий, занимающихся содержанием и ремонтом железнодорожных путей. Без диплома калининградец не мог получить вышестоящую должность.

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Он рассказал об этой проблеме соседке по лестничной площадке. Девушка предложила свою помощь в покупке нужных документов. "Помогла" жительница Калининграда и двум коллегам соседа.

Как выяснили транспортные полицейские, злоумышленница работала мастером маникюра, а в свободное от работы время продавала поддельные корочки своим знакомым. Фиктивные дипломы девушка заказывала в Москве, каждый из них стоил 50 тысяч рублей. Свои посреднические услуги калининградка оценила в 10 тысяч рублей.

Сейчас дознание Западного линейного управления МВД России на транспорте возбудило четыре уголовных дела по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Дела направлены в Московский районный суд Калининграда.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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