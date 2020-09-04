С начала года Туапсинский район принял более 600 тысяч отдыхающих

Только за за три летних месяца в Туапсинском районе Кубани отдохнуло более 288 тысяч человек. После снятия противокоронавирусных ограничений открылись почти все из 520 санаториев, отелей и других средств размещения, семь детских здравниц и 21 кемпинг. Их заполняемость составляет 70 процентов. Летом в районе открылся 51 пляж из 70.

Кроме того, сейчас на курорте отдыхают около 30 тысяч гостей, из которых более четырех тысяч - дети. С начала года в районе побывало более 600 тысяч туристов, в том числе 12 тысяч 570 детей.

Реликтовые леса, морские пляжи, горные реки, теплый климат, природные и архитектурные достопримечательности с каждым годом привлекают в Туапсинский район все больше туристов из разных регионов России. Причем здесь можно отдыхать круглый год.

Глава района Виталий Мазнинов отметил, что хотя пик курортного сезона прошел, однако впереди еще и бархатный сезон.

Благодаря уникальной природе и климату в Туапсинском районе получила развитие санаторно-курортная база. Сегодня местные здравницы предлагают отдыхающим из разных уголков России процедуры, связанные с лечением и профилактикой самого широкого спектра заболеваний.

В районе сотни санаториев и гостиниц, готовых принять туристов не только летом, но и в межсезонье и зимний период.