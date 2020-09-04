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04.09.2020 12:08
Рубрика: Происшествия

Жителя Сочи будут судить за скупку государственных наград

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Сочи направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, который занимался скупкой государственных наград. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: iStock
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Уголовное дело в отношении мужчины сотрудники отдела дознания УВД по городу Сочи возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград").

По данным правоохранителей, при проверке информации, поступившей оперативным путем, мужчина был задержан полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ России в городе Сочи в одном из отделений связи Адлерского района курорта при получении бандероли с шестью государственными наградами времен Великой Отечественной войны.

Как установили эксперты, изъятые медали "За Отвагу" подлинные - они относятся к категории государственных наград СССР, имеют историческую ценность, поэтому их продажа запрещена российским законодательством.

Оказалось, медали скупщик заказал на одном из сайтов в интернете.

На период производства дознания обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сообщается, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

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