Американский актер Роберт Дауни-младший уходит из киновселенной Marvel - об этом он заявил в подкасте SmartLess.

Ранее ходили слухи, что актер может появиться в роли Железного человека в фильме "Черная вдова" со Скарлет Йоханссон, который выйдет этой осенью. Ведущий подкаста задал Роберту Дауни-младшему вопрос о том, в какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, на что актер ответил однозначно: "Они все закончены".

Еще в начале года актер отмечал, что вряд ли будет продолжать сотрудничать со студией.

Роль Железного человека - отдельный этап в карьере Роберта Дауни-младшего. Несмотря на множество других кинокартин, многие ассоциируют актера именно с Тони Старком. Часть диалогов для героя актер написал сам, особенно это касается шуток. Впервые в этом амплуа актер появился на экране в 2008 году.