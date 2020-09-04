Император Александр II (1818-1881)

Любимый курорт: Крым, Южный берег.

Место отдыха: Большой Ливадийский дворец.

Сезоны: 1861, 1867, 1869-1876,1879-1880.

Император Александр II. Ялта. 1870-е годы.

Первым, кто задумался о "высочайшем" отдыхе на Русской Ривьере, был Николай I. В самом живописном уголке Южного берега Крыма - имении Ореанда - он выстроил дворец для супруги, чахнувшей в сыром и холодном Петербурге. По примеру отца местом для семейного отдыха озаботился Александр II. Именно он завел традицию ежегодного царского отдыха на Черном море, а дворец в Ливадии стал южной резиденцией российских императоров.

Досуг: конные и пешие прогулки по Ялте и окрестностям, купание в море.

Штрих: "В Ливадии придворный этикет насколько возможно устранен. Утром Царь по обыкновению встает рано, прогуливается по парку пешком, потом занимается делами; иногда садится на лошадь и спускается к морю, к купальне... Обедают как в деревне, в 2 часа, ужинают в 9 часов. После обеда ... Государь, по обыкновению, садится с Императрицею в плетеный из соломы фаэтон. Иногда они ездят со свитою экипажей, а чаще вдвоем как простые туристы. Местные жители не тревожат их восклицаниями и не сбегаются к их пути, благоговейно сознавая, что и царям отдых нужен". Е. Богданович, корреспондент "Московских ведомостей".

Император Александр III (1845-1894)

Любимый курорт: Крым, Южный берег.

Место отдыха: Малый Ливадийский дворец.

Сезоны: 1883-1894.

Семья Александра III в Ливадии. Первый слева - наследник престола, будущий император Николай II. Май 1893 года.

Еще будучи наследником, регулярно отдыхал в Ливадии, где для него выстроили Малый дворец. Взойдя на престол, Александр III не изменил многолетней привычке и каждый год до конца своих дней останавливался в Малом, оставив роскошный Большой дворец для официальных приемов. Императрица привозила младших детей в Крым в начале лета, император присоединялся к семье в бархатный сезон. Во время очередного семейного отдыха в Ливадии осенью 1894 года он скончался в кресле своей спальни.

Досуг: охота, пешие прогулки, рыбалка.

Штрих: "Ездили мы с Минни и целым обществом на 4 дня в горы ... на охоту с 14 по 18 октября (1884 г. - Авт.). Эти дни, проведенные на охоте в горах, были лучшими воспоминаниями всего нашего пребывания в Крыму... Часто мы ездили верхом, катались на лодках, ходили пешком". Александр III.

Император Николай II (1868-1918)

Любимый курорт: Крым, Южный берег.

Место отдыха: Большой Ливадийский дворец, с 1911 г. - Белый дворец.

Сезоны: 1898-1902, 1909-1914.

Император Николай II в Севастополе. 1913 год.

Последний император практически вырос в Крыму и до того любил Ливадию, что полушутя собирался перенести туда столицу империи. После отречения просил отпустить его в Крым с семьей доживать свои дни частным лицом.

Досуг: купание, теннис, пешие прогулки по знаменитой Царской тропе, яхтинг, путешествия на автомобиле, охота и археологические раскопки, на которых, правда, императору не везло. Он "копал" римскую крепость Харакс, обнаруженную в имении сестры Ксении и ее мужа и жаловался матери: "Они находят интересные вещи, когда меня там нет".

Штрих: "День мы проводим обыкновенно следующим образом: встаём в 8 1/2, кофе пьём на балконе и от 9 1/2 до 11 1/2 гуляем, я в это время купаюсь, когда вода не очень холодная; Аликс рисует, а я читаю до часу. Завтракаем с музыкой. Около 3-х отправляемся на большую прогулку, возвращаемся домой не раньше 6 или 6 1/2 ч. Я занимаюсь до 8 ч. Аликс в это время купает детей, кормит их и укладывает спать. После обеда процветает безик (интеллектуальная карточная игра. - Авт.), в 11 1/2 расходимся и ложимся в 12 ч.". Николай II.

Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий (1879-1940)

Любимые курорты: Крым, Южный берег. Абхазия, Сухум.

Места отдыха: дом отдыха ВЦИК N 2 имени Карла Маркса, дом отдыха ВЦИК № 3 "Синоп".

Сезоны: 1922, 1924-1925.

Лев Троцкий на охоте. Кавказ, 1924 год.

В отличие от Ленина, который после победы Революции на отдых дальше подмосковных Горок не выбирался, остальные члены Политбюро с удовольствием пользовались ее плодами. Второй человек в стране, Лев Троцкий, ежегодно проводил с супругой длительные отпуска на бывших аристократических курортах на полном казенном довольствии - поправлял здоровье, подорванное революционной борьбой. Страдая от лихорадки, подолгу лежал на веранде санатория, глядя на Черное море и обдумывая новые работы. Как только становилось лучше - выезжал на охоту в горы. Двухмесячный отпуск в начале 1924 года оказался для ближайшего соратника Ленина роковым - он пропустил похороны вождя и проиграл борьбу за власть.

Досуг: охота и рыбалка, пешие прогулки, солнечные ванны.

Штрих: "Охота и рыбная ловля для меня не занятие, а отдых. Любимое занятие - умственная деятельность: чтение, размышление и, пожалуй, писание". Л. Троцкий.

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин (1878-1953)

Любимые курорты: Сочи, Мацеста. Абхазия, Мюссера, Гагры, озеро Рица.

Места отдыха: дачи "Зеленая роща", "Холодная Речка", "Мюссера".

Сезоны: 1925-1936, 1945-1951.

Иосиф Сталин и Лаврентий Берия на государственной даче. Сочи, 1930-е годы.

Из 18 известных госдач Сталина 11 располагались на курортах Кавказа. Бывал генсек и в Крыму, но для продолжительного отдыха облюбовал Сочи и Абхазию. Его главной южной резиденцией стала дача "Зеленая роща" в Мацесте - здесь Сталин жил подолгу, проходя лечение минеральными водами. Любил Абхазию - известно, что в "Холодной Речке" в Гаграх генсек был 14 раз, в "Мюссере" - 8. После войны он плохо переносил жару, и поэтому предпочитал бархатный сезон, жил на Кавказе по 3-4 месяца, переезжая из одной резиденции в другую.

Отпуск "отца народов" больше походил на "удаленку" - все дачи имели кабинет, работа не прекращалась ни на день.

Последний отпуск, растянувшийся с 10 августа по 22 декабря 1951 года, провел в Боржоми.

Досуг: уход за фруктовыми деревьями, пикники, застолья в узком кругу - так называемые "субботники", городки, бильярд, кегельбан, пешие прогулки.

Штрих: "Мацеста на Сталина повлияла очень хорошо. К концу курса лечения он получил большое облегчение. Боль в руке почти прошла. Он был очень доволен. Но врачи сказали, что одного курса лечения мало, и он стал ездить на Мацесту каждый год" А. Микоян.

"В качестве развлечения отец иногда палил из двустволки в коршуна, или ночью по зайцам, попадающим в свет автомобильных фар. Бильярд, кегельбан, городки, все, что требовало меткого глаза, были видами спорта, доступными отцу". С.И. Аллилуева, дочь.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (1894-1971)

Любимые курорты: Крым, Южный берег. Абхазия, Пицунда.

Места отдыха: Госдача N 1 "Глициния", Госдача N 3 "Малая сосновка", Госдача N 9.

Сезоны: 1956-1964.

Никита Хрущев на отдыхе. 1960 год. Фото: РИА Новости

Хрущев не позволял себе столь длительные отпуска, как его предшественник, но зато отдыхал как следует, в окружении супруги, детей, внуков и - непременно - множества гостей. В море плавал с резиновым кругом - плохо держался на воде, поэтому в начале 1960-х для него выстроили бассейн с морской водой и автоматически раздвигавшимися стеклянными стенами.

Отпускник самозабвенно купался, устраивал пышные застолья, выбирался на охоту в горные леса. Среди гостей радушного первого секретаря в Нижней Ореанде были президент социалистического Вьетнама Хо Ши Мин, югославский лидер Иосип Броз Тито и король Афганистана Мухаммед Заир-Шах.

Досуг: городки, волейбол, купание, охота, застолья.

Штрих: "С приездом в Крым на отдых семьи Хрущевых началась полоса званых обедов и встреч...". Е.Д. Ворошилова, 1958 г.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (1906-1982)

Любимый курорт: Крым, Южный берег.

Место отдыха: Госдача №1 "Глициния".

Сезоны: 1964-1982.

Леонид Брежнев в Крыму. 1980 год. Фото: ТАСС

Каждое лето Леонид Ильич отдыхал на Южном берегу, гонял на личном автомобиле по крымским дорогам, часами не вылезал из моря и, конечно же, предавался любимому досугу - охотился в горных лесах. Как и его предшественник, на отдыхе в неформальной обстановке принимал иностранных гостей, правда, дни дипломатических приемов из отпуска генерального секретаря вычитались.

Досуг: путешествия на автомобиле, охота, купание.

Штрих: "Перемены в настроении, русская душа, возможны быстрые слезы. Он имел чувство юмора. В Ореанде он не только по многу часов купался, но много говорил и смеялся". В. Брандт, канцлер ФРГ.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов (1914-1984)

Любимые курорты: Кавминводы. Крым, Южный берег.

Место отдыха: Госдача № 1 "Глициния".

Сезоны: 1982-1984.

А это Андропов ведет съемку в Кисловодске.

Из-за тяжелой болезни почек председатель КГБ совмещал отдых с лечением, поэтому регулярно отдыхал в Кисловодске и Железноводске, но, получив пост генсека, два последних отпуска провел в Крыму. Предпочитал отдыхать осенью. Роскошной госдачей N 1 на побережье пренебрегал, останавливался в охотничьих домиках в горах.

Досуг: пешие прогулки в горах, чтение.

Штрих: именно во время ежегодных отпусков в Кисловодске Андропов сблизился с тогдашним первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Горбачевым, что предопределило его дальнейшую судьбу, да и во многом - судьбу страны.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко (1911-1985)

Любимые курорты: Крым, Южный берег; Кисловодск.

Место отдыха: госдача "Сосновый бор".

Сезоны: 1984-1985.

Константин Черненко в Завидове.

Больше всего любил отдых в Крыму. Каждый август проводил с супругой на Южном берегу, на одной из госдач. Однако в последний свой отпуск - в роли генерального секретаря - отправился в предгорья Большого Кавказа, в Кисловодск. Этот неосторожный выбор стал роковым - разреженный воздух окончательно расшатал здоровье Черненко, страдавшего болезнью легких.

Досуг: прогулки, рыбалка.

Штрих: "Когда мы на отдыхе в Кисловодске гуляли по парку, он читал мне стихи "Выхожу один я на дорогу". А.Д. Черненко, жена.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Горбачев (род. 1931)

Любимый курорт: Крым, Южный берег.

Место отдыха: Госдача №11 "Заря"

Сезоны: 1988-1991

Долгие годы будущий первый президент СССР отдыхал в одном из санаториев Кисловодска, отпуск брал осенью или зимой, после завершения сельскохозяйственных работ в крае. И только перебравшись в Москву, позволял себе полноценный летний отдых в семейном кругу. Бывал в Сочи, в Пицунде, но предпочитал Южный берег Крыма, где к 1988 году на склоне горы ему выстроили роскошную трехэтажную резиденцию с эскалатором, ведущим к пляжу, и бассейном в 120 квадратных метров.

Досуг: пешие прогулки, морские прогулки на катере, рыбалка, купание.

Штрих: "Утвердили режим дня: утром - гимнастика, купание, медицинские процедуры. Днем - Михаил Сергеевич работает. Вечером - часовая ходьба, снова купание в море. Еще час-два - по обстоятельствам - работа и культурная программа: кинофильм, телевизор, прогулка или встречи. Высший приоритет сну". Р.М. Горбачева, жена.