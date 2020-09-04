Скончался главный конструктор самолета Ту-154

Выдающийся советский и российский авиаконструктор Александр Шенгардт скончался в возрасте 85 лет. Более всего он известен как человек, под руководством которого был создан самый массовый отечественный пассажирский лайнер - Ту-154.

Более 70 лет Шенгардт отработал в компании "Туполев", и ни одна передовая разработка не обходилась без него. Так, он участвовал в создании гражданских самолетов Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-154 и его модификаций, а также боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95 и Ту-22, говорится в сообщении ПАО.

"Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался. Шенгардт доверял членам команды решение самых сложных технических задач, и поэтому у нас была творческая атмосфера, нацеленная на результат", - рассказал заместитель гендиректора ПАО "Туполев" по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов.

Сообщается, что прощание с конструктором состоится во вторник, 8 сентября.