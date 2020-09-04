Стали известны подробности крушения сухогруза у берегов Японии

Береговая охрана Японии обнаружила еще одного человека с пропавшего ночью второго сентября грузового судна "Gulflivestock". Мужчина найден в 120 км от побережья острова Амами. Пострадавший без сознания. Его доставили в больницу.

Днем ранее там же был спасен еще гражданин Филиппин, который был на борту сухогруза, вышедшего 14 августа из новозеландского порта Нейпир и направлявшегося в китайский порт Таншань. Мужчина рассказал, что судно накрыло волной во время сильного шторма, в результате чего оно перевернулось. Всего на борту находились 43 человека - граждане Филиппин, Новой Зеландии, Австралии и Сингапура. Их поиски продолжаются, сообщает ТАСС.