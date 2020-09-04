Постановление губернатора Ставропольского края от 2 сентября 2020 года № 374 "О внесении изменений в пункты 2 и 6 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356 и от 31 августа 2020 г. № 367) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1.1.1. В подпункте 2.1 слова "(за исключением мероприятий по подготовке и проведению военного парада и артиллерийского салюта в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.") заменить словами "(за исключением официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых без привлечения зрителей в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 31 июля 2020 года, а также мероприятий, проводимых учреждениями культуры на открытых площадках в соответствии с порядком проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при организации работы учреждений культуры на открытых площадках Ставропольского края, утвержденным координационным советом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края (протокол от 31 августа 2020 г. № 40) (далее - мероприятия на открытых площадках)".

1.1.2. Подпункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.3 следующего содержания:

"2.3.3. Учреждениями культуры - по организации и проведению мероприятий на открытых площадках.".

1.2. В пункте 6:

1.2.1. Абзац первый подпункта 6.3 дополнить словами ", с 04 сентября по 17 сентября 2020 года включительно".

1.2.2. Подпункт 6.5 после слов "воздушным транспортом" дополнить словами "(за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку)".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского В.В.Владимиров







