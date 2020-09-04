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4 сентября 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 3 сентября 2020 года № 703 "О внесении изменений в постановление администрации области от 23.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 14.08.2020) следующие изменения:

пункт 5.2 признать утратившим силу;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. В целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), начиная с 27.03.2020, временно приостановить на территории Тамбовской области функционирование объектов (мест осуществления деятельности) для посетителей организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих следующие виды деятельности:

организаций, осуществляющих творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность в области исполнительских искусств, деятельность учреждений культуры и искусства (код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 90.0, 90.01, 90.04). Запрет не распространяется на демонстрации кинофильмов с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в кинотеатрах;

организаций, осуществляющих деятельность в области отдыха и развлечений, деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков, прочую зрелищно-развлекательную деятельность (за исключением деятельности пляжей) (код ОКВЭД 93.2, 93.21, 93.29).

Запрет не распространяется на проведение организациями указанных видов деятельности на открытом воздухе.";

пункты 12, 16, подпункт 25.1 пункта 25 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 03.09.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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