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04.09.2020 14:05
Рубрика: Культура

Умер оператор фильмов "Приключения Шерлока Холмса" и "Окно в Париж"

Текст: Сусанна Альперина
На сайте киностудии "Ленфильм" появилось сообщение о том, что в ночь со 2 на 3 сентября скончался выдающийся кинооператор "Ленфильма" - Анатолий Петрович Лапшов. Ему шел 71 год.
Фото: Ленфильм

"Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фонтанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал", - сказано в сообщении.

В нем также напоминается, что с 1976 года Анатолий Петрович работал оператором на "Ленфильме" где снял множество достойных фильмов, которые помнит и любит зритель. Среди этих картин "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Праздник Нептуна", "Фонтан" "Господин оформитель", "Окно в Париж", "Единожды солгав", "Комедия строгого режима" и многие другие. Всего на счету Анатолий Лапщова около 30 операторских работ.

В Энциклопедии отечественного кино сказано, что в титрах монтажного фильма "Сады скорпиона" оператор Анатолий Лапшов назван "конструктором изображения". И добавлено, что, "если распространить данный термин в качестве рабочей формулы на всю профессиональную деятельность Лапшова, то следует заметить, что он, "конструируя" изображение по непохожим один на другой режиссерским проектам, неизменно воздерживается от создания и демонстрации фирменных визуальных кодов, своего рода операторского "бренда". Вероятно, то обстоятельство, что дебютанты восьмидесятых-девяностых так часто останавливали выбор на его кандидатуре (Лапшов снимал первые фильмы для Константина Лопушанского, Олега Тепцова, Юрия Мамина, Олега Ковалова), есть следствие ценного природного качества самого оператора: его индивидуальность проявляет себя прежде всего в стремлении соблюсти в изобразительной "конструкции" основные параметры авторского "чертежа".

В последние годы Анатолий Петрович преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов.

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