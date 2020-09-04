Общество
04.09.2020 14:12
Текст: Юрий Сизов

В Минске приняли присягу первокурсники Академии МВД

Когда жизненный путь молодого человека, который сделал взвешенный выбор своей профессии, окрыляет присяга, она становится для него клятвой на верность стране и его народу, напоминают белорусские ветераны правоохранительных органов. В пятницу они стали свидетелями торжественной церемонии на самой молодой площади Минска - Государственного флага, в центре которой установлена 70-метровая стела-флагшток, где принесли присягу 437 первокурсников Академии МВД.
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

Будущих офицеров, сообщает БЕЛТА, которые направлены на учебу различными подразделениями правоохранительных структур республики, поздравили министр внутренних дел Юрий Караев, руководство учебного заведения, представители государственных органов, ветераны милиции.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Отметив особый характер нынешнего призыва, министр отметил, что около пятисот парней и девушек осознанно пришли не только освоить профессию, но и защитить страну. Каждый, кто хоть один раз надел погоны, подчеркнул он, помнит, что он в ответе за свое государство. "У этих молодых людей хватило образования и внутренней убежденности сделать свой выбор. Это будут настоящие милиционеры, служители закона и слуги народа", - добавил министр.

Обращаясь к курсантам, Караев поблагодарил их за осознанный и взвешенный выбор профессии. Он дал понять, что главное призвание Академии МВД - не только сделать из первокурсников профессионалов, но и выпустить из стен вуза достойных патриотов Беларуси.

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