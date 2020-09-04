В Минске приняли присягу первокурсники Академии МВД

Когда жизненный путь молодого человека, который сделал взвешенный выбор своей профессии, окрыляет присяга, она становится для него клятвой на верность стране и его народу, напоминают белорусские ветераны правоохранительных органов. В пятницу они стали свидетелями торжественной церемонии на самой молодой площади Минска - Государственного флага, в центре которой установлена 70-метровая стела-флагшток, где принесли присягу 437 первокурсников Академии МВД.

БЕЛТА

Будущих офицеров, сообщает БЕЛТА, которые направлены на учебу различными подразделениями правоохранительных структур республики, поздравили министр внутренних дел Юрий Караев, руководство учебного заведения, представители государственных органов, ветераны милиции. Белорусские связисты одержали победу на "АрМИ-2020" Отметив особый характер нынешнего призыва, министр отметил, что около пятисот парней и девушек осознанно пришли не только освоить профессию, но и защитить страну. Каждый, кто хоть один раз надел погоны, подчеркнул он, помнит, что он в ответе за свое государство. "У этих молодых людей хватило образования и внутренней убежденности сделать свой выбор. Это будут настоящие милиционеры, служители закона и слуги народа", - добавил министр. Обращаясь к курсантам, Караев поблагодарил их за осознанный и взвешенный выбор профессии. Он дал понять, что главное призвание Академии МВД - не только сделать из первокурсников профессионалов, но и выпустить из стен вуза достойных патриотов Беларуси.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.