В Минске приняли присягу первокурсники Академии МВД

Будущих офицеров, сообщает БЕЛТА, которые направлены на учебу различными подразделениями правоохранительных структур республики, поздравили министр внутренних дел Юрий Караев, руководство учебного заведения, представители государственных органов, ветераны милиции.
Отметив особый характер нынешнего призыва, министр отметил, что около пятисот парней и девушек осознанно пришли не только освоить профессию, но и защитить страну. Каждый, кто хоть один раз надел погоны, подчеркнул он, помнит, что он в ответе за свое государство. "У этих молодых людей хватило образования и внутренней убежденности сделать свой выбор. Это будут настоящие милиционеры, служители закона и слуги народа", - добавил министр.
Обращаясь к курсантам, Караев поблагодарил их за осознанный и взвешенный выбор профессии. Он дал понять, что главное призвание Академии МВД - не только сделать из первокурсников профессионалов, но и выпустить из стен вуза достойных патриотов Беларуси.