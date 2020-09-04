В московском парке "Патриот" восстановлен каждый день войны

1418 шагов. 1418 дней Великой Отечественной войны.

Этот путь надо пройти от первого до последнего шага. Увидеть каждый. И услышать.

Голос диктора Левитана, с которым в миллионы судеб вошла война. Вой сирен и разрывы бомб над советскими городами. Стук метронома блокадного Ленинграда. Брест, Смоленск, Ржев, Севастополь, Прага, Берлин...

В каждом зале - информационный экран с миллионами фотографий фронтовиков. Ищу и я своего отца, деда моих детей и прадеда внуков. Есть! Тарасов Виктор Владимирович, разведчик легкой артиллерии с октября 1941 по август 1943 года. Под Курском тяжело ранен. После госпиталя на фронт не взяли. Беззаветно трудился, поднял страну, вырастил вместе с мамой нас троих...

Теперь он здесь - навечно в строю фронтовиков. И отлегло от сердца. Значит, не забыли, помним и будем помнить.

Увы, не хватило времени на всю долгую фронтовую дорогу. На все 1480 шагов. По-хорошему на это надо затратить не один день. Повнимательнее всмотреться в музейные экспонаты под открытым небом, поклониться памятнику-мемориалу "Матерям победителей", побродить по тихому Полю Победы...

Но я еще вернусь, и не один.

Александр Тарасов









Союз журналистов России подвел итоги Всероссийского конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В адрес жюри поступило 562 работы журналистов, вышедшие в печати, интернете, на радио и телевидении.

1-е место завоевал коллектив редакции исторического научно-популярного журнала "Родина" за специальное приложение к журналу - "Документы Победы".

В следующем номере "Родины"

ЛЕНИН И ФАНТАСТ

Владимир Ильич Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле беседует с английским писателем Гербертом Джорджем Уэллсом 5 октября 1920 года. Фотограф У. Хамфриес (Humphries), американский коммунист, работавший в аппарате Чичерина. Фото: РИА Новости

Малоизвестные подробности встречи "Кремлевского мечтателя" с писателем Гербертом Уэлсом, состоявшейся 100 лет назад - читайте в октябрьском номере журнала "Родина".