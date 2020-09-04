Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.09.2020,  
13:55
Текст:  Антон Валагин

Военный флот Китая стал самым большим в мире

Фото: Flickr Фото: Flickr
Фото: Flickr

Китай опередил США по количеству кораблей и вышел на первое место в мире. Пентагон утешает себя тем, что по прежнему лидирует по суммарному тоннажу ВМС. Пока.

Согласно опубликованному Министерством обороны США докладу, военный флот КНР на текущий момент состоит из 350 кораблей против 293 американских. При этом Пентагон удерживает пальму первенства по суммарному водоизмещению. Иначе говоря, у США кораблей меньше, но сами они больше - на флоте это тоже имеет значение. Правда, и это преимущество довольно зыбкое, пишет Popular Mechanics - учитывая сумасшедшие темпы, которыми КНР строит новые корабли.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Бестселлер: Су-30 назван одним из самых перспективных истребителей

За последние 30 лет военный бюджет Поднебесной увеличился вдвое. Подъем экономики позволил стране тратить на оборону гораздо больше, при этом основной акцент делается на развитие средств проецирования силы, то есть на военно-морской флот. В конце 70-х Пекин использовал стратегию "народной войны": сухопутные войска вместе с партизанами уничтожат неприятеля в войне на истощение. Этой концепции был подчинен и флот - его задачей была защита территориальных вод, а самыми крупными кораблями в нем были эсминцы типа "Сиань" с устаревшими пушками водоизмещением 3500 тонн.

Теперь же ВМС КНР располагают двумя авианосцами, 58 крупными десантными кораблями, крейсером, 52 ударными подводными лодками и 4 стратегическими, 32 эсминцами, 53 фрегатами и массой кораблей поменьше. Весьма существенно, что китайский флот растет не только количественно, но и качественно. Эсминцы Type 054 Jiangkai II вполне соответствуют западным аналогам, а новые корабли того же класса Type 055 Renhai по боевой мощи могут соперничать со стареющими американскими крейсерами типа Ticonderoga.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей 03.09.2020
Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае 02.09.2020
Истребители Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой 29.08.2020
корабли
"Пантера" из бездны: как советские подводники одержали первую победу 31.08.2020
Пожар на корабле ВМС США оказался самым дорогим поджогом в истории 27.08.2020
Китай
Как США помогали Китаю модернизировать клон советской БМП-1 02.09.2020
Forbes заинтересовала загадочная российско-китайская подлодка 28.08.2020