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04.09.2020 09:35
Рубрика: Экономика

Жители расселяющихся деревень Севера получат жилищные сертификаты

Текст: Владимир Кузьмин
Жители ликвидированных до 2012 года поселков Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, не успевшие в установленные сроки воспользоваться для переезда господдержкой, получат такую возможность снова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставив им право на жилищные сертификаты. На помощь в приобретении нового жилья могут рассчитывать более 200 семей.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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До 1 декабря регионы будут принимать заявления на сертификаты. Рассмотрение документов должно занять у властей 15 дней. С полученным свидетельством гражданам необходимо в течение трех месяцев обратиться в уполномоченный банк.

Постановление поможет расселить северян, которые живут в населенных пунктах, где больше нет необходимой социальной инфраструктуры, подчеркивают в правительстве.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство

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