Жители расселяющихся деревень Севера получат жилищные сертификаты

Жители ликвидированных до 2012 года поселков Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, не успевшие в установленные сроки воспользоваться для переезда господдержкой, получат такую возможность снова.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставив им право на жилищные сертификаты. На помощь в приобретении нового жилья могут рассчитывать более 200 семей.

До 1 декабря регионы будут принимать заявления на сертификаты. Рассмотрение документов должно занять у властей 15 дней. С полученным свидетельством гражданам необходимо в течение трех месяцев обратиться в уполномоченный банк.

Постановление поможет расселить северян, которые живут в населенных пунктах, где больше нет необходимой социальной инфраструктуры, подчеркивают в правительстве.