Указ губернатора Алтайского края от 3 сентября 2020 года № 144 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 03.09.2020 № 22-00-02/33-11145-2020 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 №59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 №70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 №99, от 26.06.2020 № 103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 № 11З, от 07.08.2020 № 128, от 20.08.2020 № 132) следующие изменения:

дополнить пункт 1 указа абзацем следующего содержания:

"Настоящий запрет не распространяется на мероприятия, проводимые при осуществлении деятельности, не приостановленной настоящим указом.";

в приложении к названному указу:

позиции 1, 2 и 4 изложить в следующей редакции:

"1. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, за исключением деятельности в области художественного творчества (90.03).

Настоящее положение не распространяется на деятельность в области исполнительских искусств (90.01) и деятельность учреждений культуры и искусства (90.04) при соблюдении следующих условий:

общее количество зрителей не должно превышать 50% от общей вместимости зала, но не более 500 человек;

рассадка зрителей должна осуществляться с учетом социального дистанцирования, организации и проведения дезинфекции сидений в зрительном зале и санитарных комнат перед каждым представлением;

запрет на использование танцполов и стоячих мест для зрителей - 90

2. Деятельность в области демонстрации кинофильмов, за исключением осуществления такой деятельности при соблюдении следующих условий:

присутствие зрителей в количестве, не превышающем 50% от общей вместимости зала;

рассадка зрителей должна осуществляться с учетом социального дистанцирования, организации и проведения дезинфекции сидений в зрительном зале и санитарных комнат перед каждым сеансом 59.14

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4 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений в части 93:

деятельности в области спорта по проведению спортивных мероприятий с участием зрителей, за исключением такой деятельности с участием зрителей в количестве, не превышающем 25% от проектной вместимости объекта спорта (места проведения официального спортивного соревнования), при условии рассадки зрителей с учетом социального дистанцирования, организации и проведения дезинфекции сидений и санитарных комнат перед каждым проведением официального спортивного соревнования 93.1;

деятельности плавательных бассейнов, за исключением их посещений гражданами и занятий спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Алтайского края, спортсменов, проходящих спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства, при условиях: загруженности объекта спорта в объеме не более 25% от его единовременной пропускной способности;

предоставления бассейна для посещения (тренировки) из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды дорожки бассейна; наличия паспорта готовности объекта спорта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, согласованного с Министерством спорта Алтайского края и общественной организацией "Алтайская краевая федерация плавания";

деятельности пляжей, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения о состоянии территории пляжа и пригодности поверхностных вод для купания; деятельности танцплощадок, дискотек;

деятельности аттракционов и аквапарков, за исключением аттракционов и аквапарков, расположенных на открытом воздухе, при условии обеспечения соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 м, соблюдения режима дезинфекционной обработки аттракционов 2 раза в день 93.2".

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







