Распоряжение губернатора Амурской области от 4 сентября 2020 года № 206-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 28.08.2020 № 200-р) следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 111 слова "по адресу электронной почты: kikotda@amurobl.ru" заменить словами "по адресу электронной почты: Vahta@zanamur.ru";
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Исполнительным органам государственной власти Амурской области обеспечить реализацию постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемых по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).".
В.А.Орлов
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