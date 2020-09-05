Распоряжение губернатора Амурской области от 4 сентября 2020 года № 206-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 28.08.2020 № 200-р) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 111 слова "по адресу электронной почты: kikotda@amurobl.ru" заменить словами "по адресу электронной почты: Vahta@zanamur.ru";

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Исполнительным органам государственной власти Амурской области обеспечить реализацию постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемых по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).".

В.А.Орлов







