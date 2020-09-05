Анна Фэрис ушла из сериала "Мамаша" после семи сезонов

Вы, поди, и не знали, что милый - хотя и начавший заметно утомлять - ситком "Мамаша" (Mom) до сих пор выходит. Причем утомил он не только часть жестокосердных зрителей, но и главную звезду шоу - 43-летнюю актрису Анна Фэрис. Которая покинула сериала после седьмого сезона. Со словами, что нужно как-то развиваться и двигаться куда-то еще.

Но данное вовсе не означает, что "Мамашу" прикроют: CBS планирует снимать шоу дальше, передает THR. Просто в сценарий внесут соответствующие коррективы.

Съемки восьмого сезона стартуют уже в этом месяце - 14-го числа. Дата премьера пока не названа.

При этом источник заверил: уход Фэрис никак не связан "с опасениями по поводу коронавируса".

Акцентируется, что актриса и канал расстаются довольные проделанной работой, желая друг другу в дальнейшем всяческих успехов. А Фэрис обещает, что продолжит с интересом наблюдать за обновленным шоу.

Mom выходит с сентября 2013-го, представляя собой вариацию культового ситкома "Грейс в огне" - мать-одиночка форсирует жизненные невзгоды.

После шестого сезона, продолжившего показывать крепкий средний рейтинг, сериал продлили на седьмой и восьмой дуплетом.