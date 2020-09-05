Постановление губернатора Белгородской области от 4 сентября 2020 года № 117 "Об обучении лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции"

Новости

Трамп решил выделить еще 300 млрд долларов на стимулирование экономики США 02:04
Мурашко: В 30 регионах РФ сохраняется напряженная ситуация с COVID-19 01:31
В Канаде стрельба в результате семейной ссоры унесла жизни пяти человек 00:48
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 04.09.2020
"Челси" объявил о переходе Хаверца 04.09.2020
Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным морем 04.09.2020
Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России 04.09.2020
Мурашко: Международные полеты не ухудшили ситуацию с COVID-19 в России 04.09.2020
Молодежная сборная России обыграла Болгарию в квалификации Евро-2021 04.09.2020
Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ 04.09.2020
22-летний велогонщик Свешников умер во время Гран-при России 04.09.2020
Сербия и Косово договорились нормализовать экономические отношения 04.09.2020
Месси объявил о том, что остается в "Барселоне" еще на сезон 04.09.2020
Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июле 04.09.2020
Живого человека ищут под завалами в Бейруте через месяц после взрыва 04.09.2020
В Минске представили нового мэра столицы 04.09.2020
Татьяна Голикова отметила вклад медиков Дона в борьбу с COVID-19 04.09.2020
Ядерные бомбардировщики США пролетели у границ Крыма 04.09.2020
В ЕЭК рассмотрели просьбу Узбекистана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС 04.09.2020
В Сети появился "трейлер" "Довода" Нолана с Никулиным и Мироновым 04.09.2020
Скончался главный конструктор самолета Ту-154 04.09.2020
Минпросвещения не видит сбоев с обеспечением школьников горячим питанием 04.09.2020
"Аталанта" объявила о переходе Алексея Миранчука 04.09.2020
Более 1,2 тысяч жителей Севастополя получат статус ветеранов ВОВ 04.09.2020
Глава МВД России заявил, что не видит никакого криминала в инциденте с Навальным 04.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 сентября 2020 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 4 сентября 2020 года № 117 "Об обучении лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции"

Дата подписания 4 сентября 2020 г.
Опубликован 5 сентября 2020 г.

Во исполнение пункта 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 29 июня 2020 года № ММ-П12-23пр, пункта 8 поручения Правительства Российской Федерации от 3 июля 2020 года "О решениях по итогам совещания о ситуации на рынке труда", в рамках реализации Программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции (далее - Программа), утвержденной 17 августа 2020 года Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службой по труду и занятости, в целях организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, постановляю:

1. Определить на территории Белгородской области на период реализации Программы категории граждан, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, к которым относятся:

1.1. Лица, находящиеся под риском увольнения, - граждане, находящиеся в простое, в отпуске без сохранения заработной платы по инициативе работодателя, работающие в режиме неполного рабочего времени, и работники, в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению.

1.2. Выпускники образовательных организаций - граждане, завершившие в 2020 году освоение программ среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования.

1.3. Лица, ищущие работу, - не имеющие работы и заработка трудоспособные граждане, обратившиеся с 1 марта 2020 года в государственные учреждения службы занятости населения области в целях поиска подходящей работы.

2. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) организовать на, территории Белгородской области обучение граждан, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, ио ; программам' профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с привлечением инфраструктуры Союза "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)".

3. Управлению по труду и занятости населения Белгородской области (Нерубенко С.Ф.) обеспечить предоставление данных о категориях лиц, указанных в подпунктах 1.1, 1.3 пункта 1 настоящего постановления, которые не проходили обучение по программам профессионального, обучения или дополнительного профессионального образования в 2020 году, для верификации данных и подтверждения права участия в Программе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Павлову О.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией