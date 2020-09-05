Постановление губернатора Белгородской области от 4 сентября 2020 года № 117 "Об обучении лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции"

Во исполнение пункта 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 29 июня 2020 года № ММ-П12-23пр, пункта 8 поручения Правительства Российской Федерации от 3 июля 2020 года "О решениях по итогам совещания о ситуации на рынке труда", в рамках реализации Программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции (далее - Программа), утвержденной 17 августа 2020 года Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службой по труду и занятости, в целях организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, постановляю:

1. Определить на территории Белгородской области на период реализации Программы категории граждан, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, к которым относятся:

1.1. Лица, находящиеся под риском увольнения, - граждане, находящиеся в простое, в отпуске без сохранения заработной платы по инициативе работодателя, работающие в режиме неполного рабочего времени, и работники, в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению.

1.2. Выпускники образовательных организаций - граждане, завершившие в 2020 году освоение программ среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования.

1.3. Лица, ищущие работу, - не имеющие работы и заработка трудоспособные граждане, обратившиеся с 1 марта 2020 года в государственные учреждения службы занятости населения области в целях поиска подходящей работы.

2. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) организовать на, территории Белгородской области обучение граждан, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, ио ; программам' профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с привлечением инфраструктуры Союза "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)".

3. Управлению по труду и занятости населения Белгородской области (Нерубенко С.Ф.) обеспечить предоставление данных о категориях лиц, указанных в подпунктах 1.1, 1.3 пункта 1 настоящего постановления, которые не проходили обучение по программам профессионального, обучения или дополнительного профессионального образования в 2020 году, для верификации данных и подтверждения права участия в Программе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Павлову О.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко







