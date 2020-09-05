Указ главы Чувашской Республики от 4 сентября 2020 года № 223 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в пункт 5.1 Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпиде­миологи­ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216) следующие изменения:

дополнить новыми абзацами третьим, четвертым следующего содержания:

"деятельность архивов, музеев при соблюдении социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);

деятельность театрально-концертных учреждений, культурно-досу­говых учреждений для проведения репетиционного процесса без участия зрителей при соблюдении социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);";

абзацы третий - пятнадцатый считать соответственно абзацами пятым - семнадцатым;

абзац шестнадцатый считать абзацем восемнадцатым и в нем слова "(за исключением дошкольных образовательных организаций)" исключить;

абзацы семнадцатый - двадцать седьмой считать соответственно абзацами девятнадцатым - двадцать девятым.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев







