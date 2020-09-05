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05.09.2020 18:14
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии

Текст: Максим Домчев

На Гран-при "Формулы-1" Италии в субботу прошла квалификация, в ходе которой определился порядок ухода пилотов в гонку, которая пройдет в воскресенье. Лучшее время в очередной раз в сезоне показал лидер общего зачёта чемпионата мира британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес". На прохождение круга он затратил 1 минуту 18.887 секунды.

Фото: Пресс-служба компании "Росгонки"
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Второй результат показал его партнёр по команде Валттери Боттас, уступивший 0.069 секунды. Третьим стал пилот "Макларена" Карлос Сайнс-младший, проигравший Хэмилтону почти секунду.

Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят не смог попасть в десятку лучших. На старт гонки он уйдет с 11-й позиции.

Полным провалом обернулась квалификация для команды "Феррари". Шарль Леклер стал 13-м, а Себастьян Феттель - 17-й.

Спорт Формула-1

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