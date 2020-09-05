Постановление губернатора Камчатского края от 4 сентября 2020 года № 158 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" изменения, изложив постановляющую часть в следующей редакции:

"1. Обязать граждан до 9 сентября 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции.

2. В период действия режима самоизоляции граждане обязаны:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения;

3) граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, - не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Для получения помощи в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной помощи вправе обращаться по телефонам +7 800 300-49-19 и 112, а также на "горячую линию" Министерства социального развития и труда Камчатского края по телефону 8 (4152) 23-02-50 и Агентства по делам молодежи Камчатского края по телефону 8-902-463-19-20.

3. Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:

1) с 15 по 28 июня 2020 года включительно;

2) с 29 июня по 12 июля 2020 года включительно;

3) с 13 по 26 июля 2020 года включительно;

4) с 27 июля по 9 августа 2020 года включительно;

5) с 10 по 16 августа 2020 года включительно;

6) с 17 по 23 августа 2020 года включительно;

7) с 24 по 31 августа 2020 года включительно;

8) с 1 по 6 сентября 2020 года включительно;

9) с 7 по 9 сентября 2020 года включительно.

4. Обязать:

1) граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию, при прибытии на территорию Камчатского края:

а) в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ni/400705/l).

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, и прошедших лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

2) иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края для исполнения трудовых (служебных) обязанностей:

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

3) иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края для целей, не связанных с исполнением трудовых (служебных) обязанностей, лиц без гражданства, при прибытии в международный аэропорт Петропавловск - Камчатский (Елизово) предъявить медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края);

4) иных граждан, не указанных в пунктах 1-3 настоящей части, и прибывших на территорию Камчатского края:

а) при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края -при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по круглосуточному многоканальному телефону "горячей линией" 8-800-300-49-19 или телефону 112;

б) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования абзаца первого подпункта "б" и подпункта "в" настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края.

5. Требования пункта 4 части 4 настоящего постановления не распространяются:

1) на работников организаций связи, осуществляющих доставку (перевозку) специальной корреспонденции;

2) на адвокатов, прибывших на территорию Камчатского края в целях исполнения ими профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи.

6. В организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, запретить:

1) работу персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

2) обслуживание посетителей без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), в том числе расчеты за услуги и товары.

7. Установить, что с 12 мая 2020 года салоны красоты и парикмахерские салоны, прачечные, химчистки, швейные ателье, мастерские по ремонту одежды и обуви вправе осуществлять деятельность при соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 №02/7500-2020-24 по организации работы салонов красоты, парикмахерских, прачечных, химчисток, ателье. При этом организация обслуживания клиентов должна осуществляться в отдельном кабинете по предварительной записи по одному с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними, исключения ожидания обслуживания посетителями внутри этих объектов.

8. Установить, что с 14 июля 2020 года торгово-развлекательные и торговые центры вправе осуществлять деятельность, за исключением фудкортов и предприятий, указанных в пункте 4 части 15 настоящего постановления, при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.3.5.0191-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020), частью 17 настоящего постановления. При этом организацию обслуживания посетителей в торговых объектах, реализующих непродовольственные товары, необходимо осуществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м - не более 5 человек; до 100 кв.м - не более 10 человек; до 200 кв.м - не более 25 человек; свыше 200 кв.м - не более 50 человек; свыше 400 кв.м - не более 60 человек, свыше 600 кв.м - не более 75 человек, свыше 800 кв.м - не более 90 человек при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

9. Установить, что с 27 июля 2020 года фитнес-клубы вправе осуществлять деятельность при условии:

1) соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020);

2) обеспечения организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров) с площадью залов для занятия спортом - 4 кв.м на 1 посетителя и загрузкой объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

10. Установить, что с 31 июля 2020 года вправе осуществлять деятельность:

1) аквапарки, а также бассейны, расположенные на территориях организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в том числе деятельность санаторно-курортных организаций - при условии соблюдения требований, установленных при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавярусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2020), "МР 3.1/2.1.0181-20. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавярусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020), "МР 3.1/2.1.0193-20. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020);

2) бани и сауны - при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1.0181-20. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020).

11. Установить, что с 13 августа 2020 года вправе осуществлять деятельность:

1) рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения и фуд-кортов, расположенных в торговоразвлекательных и торговых центрах, при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров, обеспечения рассадки посетителей по числу посадочных мест, уменьшенных вдвое, обязательной обработки всех поверхностей дезинфицирующими средствами, а также при соблюдении иных требований, установленных "МР 3.1/2.3.6.0190-20 Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020) и частью 17 настоящего по становления;

2) объекты розничной торговли и розничные рынки - при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.3.5.0191-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020) и частью 17 настоящего постановления. При этом организацию обслуживания посетителей в торговых объектах необходимо осуществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м - не более 5 человек; до 100 кв.м - не более 10 человек; до 200 кв.м - не более 25 человек; свыше 200 кв.м - не более 50 человек; свыше 400 кв.м - не более 60 человек, свыше 600 кв.м - не более 75 человек, свыше 800 кв.м - не более 90 человек при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

12. Установить, что с 4 сентября 2020 года КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение", КГАУ "Камчатский театр драмы и комедии" вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1-0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020).

При подготовке к новому театральному (концертному) сезону учреждениям, указанным в абзаце первом настоящей части, учитывать:

1) необходимость проведения мероприятий с количеством участников не более 50 человек;

2) необходимость соблюдения гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 метров в залах, на площадках (с учётом посадки зрителей);

3) площадь помещений и общую площадь учреждений в целях предупреждения скопления людей в определенные временные периоды;

4) возможность проведения мероприятий на открытых площадках (вне зданий);

5) особую организацию сводных групповых репетиционных занятий.

13. Установить, что с 4 сентября 2020 года МБУК "Елизовский районный зоопарк" им. Шевлягина А.А. вправе осуществлять деятельность при условии:

1) организации индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями зоопарка не менее 1,5-2 метров;

2) обеспечения мероприятий по иммунизации против гриппа сотрудников зоопарка, имеющих контакт с животными;

3) обеспечения соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метров при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, в смотровых зонах, при входе в зоопарк, в том числе путем нанесения соответствующей разметки;

4) обеспечения маршрутизации, исключающей встречные потоки, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы как в здание зоопарка, так и смотровые зоны, а также установки в помещениях соответствующих указателей;

5) ограничения контактов между сотрудниками разных секций и функциональных групп (заведующие секций, рабочие по уходу за животными, кассиры, технический персонал), не связанных общими задачами и производственными процессами;

6) обеспечения дезинфекции с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей в смотровых зонах (дверных ручек, поручней лестниц).

14. Установить, что с 18 августа 2020 года парки культуры и отдыха "Электрон" и "Сказка" (аттракционы, находящиеся на их территориях) вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных приложением 8 к настоящему постановлению.

15. Приостановить до 9 сентября 2020 года включительно:

1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных (за исключением проведения администрацией Петропавловск - Камчатского городского округа 5 сентября 2020 года торжественного мероприятия, посвященного 166-летию Дня героической обороны Петропавловска-Камчатского от нападения англо-французской эскадры; в период с 4 по 18 сентября 2020 года - мероприятий, посвященных празднованию Дня города, 5 сентября 2020 года - джазового фестиваля "Pacific Ocean Jazz Festival", выставочных (за исключением проведения 5 и 6 сентября 2020 года выставки -ярмарки камчатских производителей и работников сельского хозяйства "Елизовская осень"), просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в части 14 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением музеев, библиотек, КГАУ "Камчатский театр драмы и комедии", КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение", МБУК "Елизовский районный зоопарк" им. Шевлягина А.А.);

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг (за исключением аттракционов, указанных в части 14 настоящего постановления, музеев, библиотек, КГАУ "Камчатский театр драмы и комедии", КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение", МБУК "Елизовский районный зоопарк" им. Шевлягина А.А.), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3) работу торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00);

4) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе, находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров;

5) работу массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

6) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения), за исключением помещений, позволяющих организовать предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан в количестве не более 12 человек, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метров). При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронной форме, предоставляются исключительно в электронной форме;

7) проведение массовых мероприятий в образовательных организациях в Камчатском крае.

16. Установить, что перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется при отрицательном результате экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день вылета в отдаленные районы Камчатского края.

При этом экспресс - тестирование на COVID-19 граждан, указанных в части 31 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края", осуществляются за счет средств краевого бюджета.

17. При возобновлении деятельности предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих услуги, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны:

1) уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю о соответствии этих предприятий требованиям постановления Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае" и обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19) (бланк уведомления можно скачать по адресу: http://41.rospotrebnadzor.ru/content/blank-uvedomlemya);

2) предусмотреть установку устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха рециркуляторного типа (Дезар или аналоги) в местах постоянного пребывания работников и посетителей.

18. Запретить до 9 сентября 2020 года включительно выезд организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за пределы Камчатского края.

19. Запретить до 9 сентября 2020 года включительно выезд организованных групп детей в спортивно-оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Камчатского края.

20. Запретить проведение детской оздоровительной кампании в Камчатском крае в летний период 2020 года для всех типов лагерей.

21. До 9 сентября 2020 года включительно:

1) обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края:

а) обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае", в том числе:

организовать входную дистанционную термометрию работников при входе в организацию (предприятие, территорию) и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня;

не допускать к работе лиц с признаками острого респираторного заболевания и лиц, имеющих в близком контакте таких заболевших и госпитализированных в инфекционный стационар, заболевших пневмониями;

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

б) не допускать к работе работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19), до истечения 14-тидневного срока их самоизоляции с учетом положений части 4 настоящего постановления;

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

2) обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, за исключением указанных в части 26 настоящего постановления:

а) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции по месту проживания (пребывания);

б) принять меры по обеспечению самоизоляции работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению. Указанное требование может не применяться к руководителям и работникам органов и организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;

в) перевести работников на дистанционный формат исполнения должностных обязанностей при наличии организационно-технических возможностей.

22. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, имеющим подведомственные организации с круглосуточным пребыванием граждан, обеспечить издание правовых актов, предусматривающих возобновление (приостановление) деятельности указанных организаций в период действия режима повышенной готовности, с уведомлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.

23. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края:

1) обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в регламентированные сроки проведения влажной уборки мест общего пользования, а также ежедневное протирание поручней, перил, дверных и оконных ручек, выключателей, панелей домофонов и лифтов, почтовых ящиков, подоконников в местах общего пользования многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств;

2) обеспечить еженедельное проведение дезинфекции мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

24. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, дезинфицирующими средствами.

25. Руководителям религиозных организаций ввести ограничения на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, и (или) используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.

26. Руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающим на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу, помимо соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае":

1) с учетом положений части 4 настоящего постановления - осуществлять встречу прибывших в Камчатский край сезонных (вахтовых) работников в местах прибытия, их транспортирование к местам проживания с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края;

2) принять меры к минимизации контактов прибывших сезонных (вахтовых) работников с населением Камчатского края;

3) при отсутствии возможности транспортирования прибывших сезонных (вахтовых) работников к месту работы в день прибытия в Камчатский край осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения (общежитиях, базах отдыха, санаториях, гостиницах, хостелах, детских оздоровительных лагерях, пунктах временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих);

4) при появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

5) принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения (COVID-19);

6) ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных (вахтовых) работников на территории соответствующей организации;

7) организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно, исключив использование работниками общественного транспорта.

27. Руководителям рыбохозяйственных организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

3) с учетом положений части 4 настоящего постановления - обеспечить изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский, Соболевский муниципальные районы в Камчатском крае и в Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на COVID-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) и в случае получения отрицательного результата организовать перевозку работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 26 настоящего по становления.

28. Руководителям горнодобывающих организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;

2) обеспечить ежедневное представление информации о количестве привлекаемых работников, а также сведений о потребности организаций в пунктах временного размещения в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;

3) с учетом положений части 4 настоящего постановления - обеспечить изоляцию работников из числа граждан Российской Федерации, привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу из других субъектов Российской Федерации для работы в Камчатский край, в пунктах временного размещения, расположенных в Камчатском крае, до получения результатов лабораторных исследований на COVID-19, проведенных на территории Камчатского края любым из применяемых в Российской Федерации методов, включая экспресс-тестирование, с использованием тест-систем на COVID-19, зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Российской Федерации. В случае получения отрицательных результатов организовать транспортирование работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 26 настоящего постановления;

4) в отношении работников из числа иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края, руководствоваться положениями пункта 2 части 4 настоящего постановления.

29. Руководителям рыбодобывающих организаций (судовладельцам) при смене экипажа судна обеспечить допуск на судно вновь прибывших членов экипажа при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19, датированных не более чем за 3 календарных дня до даты прибытия на судно.

30. Руководителям рыбохозяйственных организаций обеспечить обязательное проведение тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на COVID-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе.

31. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в части 26 настоящего постановления:

1) рассмотреть возможность привлечения работников, проживающих на территории Камчатского края;

2) обеспечить наличие в организации медицинского работника:

а) при численности работающих до 50 человек - фельдшера;

б) при численности работающих 50 человек и более - врача.

32. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в другие субъекты Российской Федерации.

33. Министерству здравоохранения Камчатского края до 9 сентября 2020 года включительно:

1) обеспечить:

а) проведение добровольного экспресс-тестирования на (COVID-19) граждан, прибывших в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово). Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с проведением указанного экспресс-тестирования;

б) проведение экспресс - тестирования на COVID-19 граждан, указанных в части З1 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края", за счет средств краевого бюджета;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19), а также пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками медицинских организаций;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на (COVID-19);

4) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями;

5) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в период действия режима повышенной готовности;

6) возобновить с 25 августа 2020 года:

а) проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, проводимых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

б) проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, проводимых в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", от 11.04.2013 № 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью" на период проведения карантинных мероприятий в образовательных организациях;

7) обеспечить готовность лабораторий государственной и негосударственной (при необходимости) системы здравоохранения к проведению лабораторного обследования населения на (COVID-19);

8) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на (COVID-19) следующих категорий лиц:

а) вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

б) контактировавших с больным (COVID-19);

в) с диагнозом "внебольничная пневмония";

г) старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

д) медицинских работников, имеющих риски инфицирования (COVID-19) на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих (COVID-19), - немедленно;

е) находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания;

9) ежедневно докладывать о ситуации с распространением в Камчатском крае (COVID-19) руководителю регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края.

34. Министерству здравоохранения Камчатского края:

1) обеспечить функционирование в Камчатском крае постоянного коечного фонда для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также совместно с Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края - оперативное развертывание дополнительного коечного фонда в случае осложнения эпидемиологической ситуации, включая создание резерва средств индивидуальной защиты для работников медицинских организаций, органов государственной власти Камчатского края и подведомственных им краевых государственных учреждений в объеме не менее месячной потребности;

2) обеспечить переход районных больниц на плановый режим работы (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности по недопущению распространения инфекции;

3) возобновить оказание плановой стационарной специализированной медицинской помощи в ГБУЗ "Камчатская краевая детская больница";

4) с 28 июля 2020 года организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская гериатрическая больница" с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации;

5) с 17 августа 2020 года организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского", ГБУЗ Камчатского края "Вилючинская городская больница", ГБУЗ Камчатского края "Елизовская районная больница" (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации;

6) с 24 августа 2020 года возобновить оказание плановой специализированной медицинской помощи в ГБУЗ "Камчатский краевой центр по профилактике борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями";

7) с 25 августа 2020 года организовать работу амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа, Елизовского муниципального района в плановом режиме (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности по недопущению распространения инфекции;

8) с 7 сентября 2020 года организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская больница № 1" (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации.

35. Министерству образования Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае организовать:

1) с 31 августа 2020 года в штатном режиме образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае при условии соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) с 1 сентября 2020 года в штатном режиме образовательный процесс в организациях в Камчатском крае, осуществляющих реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и дополнительного образования, при условии соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", "МР 3.1/2.4.0205-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020), "МР 3.1/2.4.0206-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020), при необходимости с применением дистанционных образовательных технологий с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

36. Министерству социального развития и труда Камчатского края:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с соблюдающими режим самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет, а также с гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему по становлению;

2) обеспечить совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае оказание гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, возможных мер адресной социальной помощи с учетом их запросов;

3) организовать совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края, Агентством по делам молодежи Камчатского края, совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае доставку гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, с учетом их запросов лекарственных препаратов, продуктов питания, товаров первой необходимости и оказание иной помощи.

37. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края обеспечить транспортирование граждан, указанных в пункте 1 части 4 настоящего постановления.

38. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю обеспечить временное, на период действия режима повышенной готовности, пожарное и аварийно-спасательное обеспечение полетов в аэропортах "Оссора", "Палана" и "Мильково" силами подразделений ФПС Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю без снижения уровня противопожарной защиты населенных пунктов.

39. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить термометрию граждан, прибывающих в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) и морской порт Петропавловск-Камчатский с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19).

40. Министерству здравоохранения Камчатского края совместно с Управлением Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю осуществлять контроль соблюдения гражданами режима самоизоляции и медицинского наблюдения. В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

41. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1-26 настоящего по становления.

Должностным лицам, определенным постановлением Губернатора Камчатского края от 21.04.2020 № 58 "Об утверждении Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1-30 настоящего постановления.

В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

42. Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края обеспечить:

1) подготовку пункта временного размещения модульного типа для размещения в случае необходимости граждан, прибывающих из других субъектов Российской Федерации и иностранных граждан, привлеченных рыбохозяйственными, горнодобывающими и строительными организациями;

2) пополнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края для проведения мероприятий, связанных с предупреждением распространения на территории Камчатского края (COVID-19);

3) контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.

43. Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края обеспечить информирование населения Камчатского края через средства массовой информации о работе и контактах "горячей линии".

44. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края и Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципального и городских округов в Камчатском крае обеспечить консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления деятельности в условиях ограничений, установленных настоящим постановлением.

45. Организации и индивидуальные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1-30 настоящего постановления.

46. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

47. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







