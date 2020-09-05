Керамическая броня для защиты техники и людей успешно прошла испытания

Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех успешно завершил баллистические испытания бронекерамики, которая может использоваться для защиты личного состава, сухопутной, воздушной и морской техники в составе композитной брони.

Как сообщила пресс-служба Ростеха, бронепластины из корундовой керамики продемонстрировали высокие защитные свойства, сравнимые с броневой сталью, при меньших размерах и массе. Серийное производство изделий планируется начать в ближайшее время.

Керамика, как правило, ассоциируется с изделиями из глины. И это правильно, так как само слово происходит от греческого ϰέραμος - глина. Сегодня для изготовления изделий, которые традиционно называются керамическими, использу¬ют не только природное сырье - ту же глину, но и синтетические соединения.

Керамическая броня, о которой идет речь, создана на основе оксида алюминия и считается корундовой керамикой. И является лишь частью достаточно сложной композитной брони, где керамика выполняет роль дробящего слоя и более эффективно защищает от бронебойных пуль и снарядов, чем сталь. Поскольку прочность такой керамики выше прочности стали, при попадании пули в керамическую броню сердечник деформируется на поверхности пластины и легко задерживается вторым слоем защиты, который может быть стальным или полимерным.

Испытания бронепластин прошли несколько этапов, в том числе в составе боевой экипировки и продемонстрировали высокую прочность.

"Создание керамической брони - одно из наиболее перспективных направлений развития средств бронезащиты. Она легче и меньше по размерам, но в то же время более плотная по структуре, чем броневая сталь. Пластины из корундовой керамики способны защитить не только личный состав, но и воздушную, сухопутную и морскую технику от бронебойных пуль и снарядов. В настоящее время ведутся работы по подготовке к серийному выпуску продукции, которая будет поставляться производителям средств индивидуальной бронезащиты и боевой экипировки", - рассказал гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

В ходе испытаний в Научно-исследовательском институте стали по керамическим пластинам велась стрельба из 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова (СВД) со скоростью 805-832 метра в секунду. Затем бронепластины испытывались в составе защитной экипировки на базе ведущего отечественного разработчика индивидуальной бронезащиты - ЗАО "Кираса". По итогам тестов коэффициент безразмерного времени задержки проникания, который подразумевает количество пробегов звуковой волны по пластине до ее разрушения, составил 21,6, что характеризует броневую керамику как высококачественную.

Помимо керамики в бронезащите все активнее используется сверхвысокий молекулярный полиэтилен. Один из лидеров по этому направлению - компания "Армаком". Визитной карточкой компании стал шлем 6Б47, который был разработан и внедрен в войска по государственной программе "Ратник".

Представленная на "Армии-2020" бронепанель от "Армакома" защищает от бронебойных пуль снайперской винтовки Драгунова. Весит панель всего три с половиной килограмма. И она - полностью отечественного производства.