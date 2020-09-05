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05.09.2020,  
16:27
Текст:  Сергей Птичкин

Керамическая броня для защиты техники и людей успешно прошла испытания

Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех успешно завершил баллистические испытания бронекерамики, которая может использоваться для защиты личного состава, сухопутной, воздушной и морской техники в составе композитной брони.
Эта бронезащита из полиэтилена держит удар пули из снайперской винтовки СВД. Фото: Сергей Птичкин Эта бронезащита из полиэтилена держит удар пули из снайперской винтовки СВД. Фото: Сергей Птичкин
Эта бронезащита из полиэтилена держит удар пули из снайперской винтовки СВД. Фото: Сергей Птичкин

Как сообщила пресс-служба Ростеха, бронепластины из корундовой керамики продемонстрировали высокие защитные свойства, сравнимые с броневой сталью, при меньших размерах и массе. Серийное производство изделий планируется начать в ближайшее время.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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Керамика, как правило, ассоциируется с изделиями из глины. И это правильно, так как само слово происходит от греческого ϰέραμος - глина. Сегодня для изготовления изделий, которые традиционно называются керамическими, использу¬ют не только природное сырье - ту же глину, но и синтетические соединения.

Керамическая броня, о которой идет речь, создана на основе оксида алюминия и считается корундовой керамикой. И является лишь частью достаточно сложной композитной брони, где керамика выполняет роль дробящего слоя и более эффективно защищает от бронебойных пуль и снарядов, чем сталь. Поскольку прочность такой керамики выше прочности стали, при попадании пули в керамическую броню сердечник деформируется на поверхности пластины и легко задерживается вторым слоем защиты, который может быть стальным или полимерным.

Испытания бронепластин прошли несколько этапов, в том числе в составе боевой экипировки и продемонстрировали высокую прочность.

"Создание керамической брони - одно из наиболее перспективных направлений развития средств бронезащиты. Она легче и меньше по размерам, но в то же время более плотная по структуре, чем броневая сталь. Пластины из корундовой керамики способны защитить не только личный состав, но и воздушную, сухопутную и морскую технику от бронебойных пуль и снарядов. В настоящее время ведутся работы по подготовке к серийному выпуску продукции, которая будет поставляться производителям средств индивидуальной бронезащиты и боевой экипировки", - рассказал гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

В ходе испытаний в Научно-исследовательском институте стали по керамическим пластинам велась стрельба из 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова (СВД) со скоростью 805-832 метра в секунду. Затем бронепластины испытывались в составе защитной экипировки на базе ведущего отечественного разработчика индивидуальной бронезащиты - ЗАО "Кираса". По итогам тестов коэффициент безразмерного времени задержки проникания, который подразумевает количество пробегов звуковой волны по пластине до ее разрушения, составил 21,6, что характеризует броневую керамику как высококачественную.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Помимо керамики в бронезащите все активнее используется сверхвысокий молекулярный полиэтилен. Один из лидеров по этому направлению - компания "Армаком". Визитной карточкой компании стал шлем 6Б47, который был разработан и внедрен в войска по государственной программе "Ратник".

Представленная на "Армии-2020" бронепанель от "Армакома" защищает от бронебойных пуль снайперской винтовки Драгунова. Весит панель всего три с половиной килограмма. И она - полностью отечественного производства.

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