Постановление губернатора Костромской области от 4 сентября 2020 года № 181 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nСоV, от 3 сентября 2020 года № 45, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164) следующие изменения:

1) в пункте 1:

в абзаце первом слова "до 5 сентября" заменить словами "до 19 сентября";

подпункт 2 признать утратившим силу;

2) в пункте 1.9:

подпункт 5 дополнить словами ", за исключением проведения массовых мероприятий (банкетов, свадеб, поминок и иных подобных мероприятий) на открытом воздухе (открытых площадках, летних верандах, террасах) с соблюдением требований, установленных в подпункте 5.1 настоящего пункта";

дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1) при проведении массовых мероприятий (банкетов, свадеб, поминок и иных подобных мероприятий) на открытом воздухе (открытых площадках, летних верандах, террасах) обеспечить ограничение количества участников мероприятия до 30 человек (включительно), индивидуальное порционное обслуживание, разобщение потоков участников мероприятия и иных посетителей;";

3) в абзаце первом пункта 1.12 слова "дополнительного образования," исключить;

4) подпункт 10 пункта 3.1 дополнить словами ", за исключением проведения массовых мероприятий (банкетов, свадеб, поминок и иных подобных мероприятий) на открытом воздухе (открытых площадках, летних верандах, террасах) с соблюдением требований, установленных в подпункте 5.1 пункта 1.9 настоящего постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







