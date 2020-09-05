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5 сентября 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 4 сентября 2020 года № 290-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 4 сентября 2020 г.
Опубликован 5 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 4:

абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение со 2 по 6 сентября 2020 года фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ", на проведение с 3 по 10 сентября 2020 года VI Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "ПАРА-КРЫМ" в г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 1 ООО "Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов", на проведение с 8 по 23 сентября 2020 года полуфинала Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди субъектов Российской Федерации Южного федерального округа в г. Ялте, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41 ФГБОУ "Международный детский центр "Артек", на проведение 19 сентября 2020 года крымско-татарского национального праздника "Дервиза", Симферопольский район, с. Перевальное, в районе Красных пещер (Кизил Коба), а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ограничения, указанные в пункте 6 настоящего Указа, не распространяются на работу персонала, обеспечивающего эксплуатацию, содержание и поддержание надлежащего состояния объектов.";

пункт 7-2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на прием и размещение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Международный детский центр "Артек" организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации Южного федерального округа для участия в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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