Постановление губернатора Курганской области от 3 сентября 2020 года № 74 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить проведение на территории Курганской области массовых мероприятий, за исключением спортивных, физкультурных, зрелищных и культурных мероприятий (демонстрация кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей и иных подобных мероприятий), проводимых с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных решением областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области (далее - Оперативный штаб).";

2) в пункте 7 слова "в подпунктах 5 и 6" заменить словами "в подпунктах 3 и 4";

3) в пункте 8 слова "областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области (далее - Оперативный штаб)" заменить словами "Оперативного штаба";

4) в подпункте 2 пункта 14 слова "предусмотренных подпунктами 5, 6" заменить словами "предусмотренных подпунктами 3, 4".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







