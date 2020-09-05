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5 сентября 2020 г.

Указ главы Республики Марий Эл от 4 сентября 2020 года № 173 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

Дата подписания 4 сентября 2020 г.
Опубликован 5 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 "О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., №27032020020011, 30 марта 2020 г, №30032020020012, 3 апреля 2020 г, №03042020020013, 15 апреля 2020 г, № 15042020020016, 16 апреля 2020 г, № 16042020020017, 20 апреля 2020 г, №20042020020018, 29 апреля 2020 г, №29042020020021, 8 мая 2020 г, №08052020020023, 29 мая 2020 г, №29052020020031, 20 июня 2020 г, №20062020020033, 29 июня 2020 г, №29062020020036, 17 июля 2020 г, № 17072020020037, 24 июля 2020 г, №24072020020038, 12 августа 2020 г, № 12082020020042) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "до 6 сентября 2020 г." заменить словами "до 27 сентября 2020 г.";

б) в абзаце первом пункта 2 слова "до 6 сентября 2020 г." заменить словами "до 27 сентября 2020 г.";

в) в абзаце первом пункта 3 слова "до 6 сентября 2020 г." заменить словами "до 27 сентября 2020 г.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



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