Указ главы Республики Мордовия от 3 сентября 2020 года № 258-УГ "О внесении изменения в пункт 9 Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1, подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в пункт 9 Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21 апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ, от 10 мая 2020 г. № 139-УГ, от 12 мая 2020 г. № 142-УГ, от 16 мая 2020 г. № 145-УГ, от 24 мая 2020) г. № 151-УГ, от 29 мая 2020 г. № 160-УГ, от 4 июня 2020 г. № 170-УГ, от 17 июня 2020 г. № 182-УГ, от 22 июня 2020 г. № 190-УГ, от 23 июня 2020 г. № 193-УГ, от 26 июня 2020 г. № 194-УГ, от 7 июля 2020 г. № 203-УГ, от 6 августа 2020 г. № 232-УГ, от 13 августа 2020 г. № 234-УГ, от 21 августа 2020 г. № 251-УГ, от 31 августа 2020 г. № 257-УГ) изменение, изложив его в следующей редакции:

"9. Временно с 28 марта 2020 г. на период действия режима повышенной готовности приостановить:

1) деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, объектов розничной торговли непродовольственными товарами (до 800 квадратных метров площади торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра), а также иных форматов торговли, включая уличные;

2) деятельность бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением косметических, массажных, СПА-салонов, салонов красоты, соляриев и парикмахерских.

С 13 мая 2020 г. на период действия режима повышенной готовности обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с подпунктом 1 части первой настоящего пункта, производить обслуживание только при условии нахождения покупателей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах) и средствах индивидуальной защиты рук (одноразовых перчаток), осуществлять обслуживание клиентов работниками, находящимися в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах) и средствах индивидуальной защиты рук (одноразовых перчатках), а также обеспечить путем продажи или безвозмездной раздачи на входе покупателям средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масок или респираторов) и средств индивидуальной защиты рук (одноразовых перчаток), обработку рук дезинфицирующими средствами.

Возобновить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки и др.).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







