Москва обвинила Запад в многолетней работе над "Новичком"

На протяжении ряда лет над входящими в обширную группу химвеществ соединениями, которую на Западе называют "Новичком", работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов, говорится в комментарии МИД РФ.

В этой связи дипломаты отмечают безапелляционность утверждений, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия были разработаны в России. При этом зафиксирован ряд недружественных суждений на эту тему. Среди них выделяется совместное заявление министерств иностранных дел Германии и Франции, особо отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.