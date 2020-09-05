Распоряжение губернатора Омской области от 3 сентября 2020 года № 105-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:
1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Граждане при обращении в бюджетные учреждения Омской области - многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, казенные учреждения Омской области - центры занятости населения обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).";
2) пункт 17 исключить.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 7 сентября 2020 года.
Губернатор Омской области А.Л.Бурков
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