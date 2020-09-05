Распоряжение губернатора Омской области от 3 сентября 2020 года № 105-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Граждане при обращении в бюджетные учреждения Омской области - многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, казенные учреждения Омской области - центры занятости населения обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).";

2) пункт 17 исключить.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 7 сентября 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







