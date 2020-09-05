Собянин: В дни пандемии москвичи проявили лучшие качества

В видеообращении к москвичам по случаю Дня города мэр Сергей Собянин поблагодарил всех жителей, которые помогли столице выстоять в разгар пандемии.

"Нашему прекрасному городу исполнилось 873 года. На своем веку он многое повидал, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в истории Москвы, - сказал Собянин. - В дни пандемии москвичи проявили свои лучшие качества - силу воли, щедрость души и доброту".

Глава города отдельно поблагодарил медицинских работников и подчеркнул: то, что День города отмечают в парках и на улицах - это общая заслуга всех столичных жителей.

"Все плохое пройдет и забудется, - добавил Собянин. - А новые станции, больницы, школы, спортивные центры и парки, открытые в 2020 году, будут хорошо служить многим поколениям москвичей".