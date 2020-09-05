Столичные спасатели примерили роль экскурсоводов

Новую роль на себя примерили московские пожарные и спасатели. Они стали гидами и подготовили видеоэкскурсию в столицу времен Владимира Гиляровского. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГОЧС и ПБ Москвы.

К празднованию Дня города сотрудники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы подготовили видеоролик по книге В.А. Гиляровского "Москва и москвичи". Пожарные, спасатели, пилоты выбрали наиболее полюбившиеся места города - Сухаревскую и Театральную площади, Большую Дмитровку и улицу Гиляровского, а также величественную Москва-реку. И на их фоне сделали экскурсии, за основу взяв книгу Гиляровского.

Так, например, строки, посвященные героическому труду пожарных, прозвучали на улице Гиляровского, 29, возле исторического здания Мещанской полицейской части, построенной в 18-м веке.

Кстати, в День города, как и сто лет назад, тысячи огнеборцев и спасателей несут службу, обеспечивая безопасность столицы. Посмотреть видеоэкскурсию можно здесь.