В Москве среднее число новых случаев COVID-19 в начале сентября на 3,1% меньше, чем в начале августа

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтвержден 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Среднее число новых случаев с начала сентября на 3,1% меньше, чем в начале августа.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Среди вновь выявленных случаев 42,6% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 29,5% - от 46 до 65, 12,2% - от 66 до 79 лет, еще 6% - старше 80 лет. Также 9,7% среди заболевших - дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.