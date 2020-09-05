"Золотая Маска" в Благовещенске: театралам тайфун не страшен

Благовещенску выпала почетная миссия - именно он (и еще два города Амурской области - Тында и Зея) - открыл региональные показы театрального фестиваля. Программа на Дальнем Востоке - первый гастрольный проект этого непростого года, поэтому и зрители, и артисты встретили его с особым настроением.

- Вторую ночь город накрывает тайфун, потом все плывут, тонут и устраняют последствия стихии. А вечером - мчатся на спектакли "Золотой маски", в этом году фестиваль приехал к нам. И мы так счастливы! И нам повезло, что для многих театров это первые после пандемии выходы на сцену. Актеры тоже счастливы! - поделилась с "Российской газетой" главный редактор "Амурской правды" Елена Павлова.

Она рассказала, что спектакль открытия фестиваля - "Пролетный гусь" Московского Художественного театра им. Чехова по рассказам Астафьева - собрал аншлаг: "люди рыдали и вместе с актерами пели сибирские народные песни".

Также в программе "Метод Гренхольма" (Театр Наций), "Обещание на рассвете" и "Материнское поле" (оба - Театр им. Пушкина, Москва), "Шербурские зонтики" (музыкальный театр "Карамболь", Санкт-Петербург), "Записки юного врача" (театр "Мастерская", Санкт-Петербург). Финальным аккордом станут показы спектакля "Пигмалион" столичного Театра им. Маяковского.

- Все это - просто праздник для наших дальневосточных и неизбалованных настоящим искусством душ. Жизнь продолжается! - подытожила Елена Павлова.

Дальше "Золотая Маска" поедет в Воронеж, Казань, Петрозаводск, Костомукшу и Череповец. В ноябре вернется в Иркутск, где в 2000 году началась региональная программа фестиваля, а также впервые представит свои спектакли в Братске. Завершится гастрольная программа в конце ноября в Санкт-Петербурге.