"Золотая Маска" в Благовещенске: театралам тайфун не страшен

Новости

В метро появится поезд "Москва-2020" 12:37
Матвиенко: Новый формат работы Госсовета помог восстановить дееспособность власти 12:16
Путин назвал смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции 12:14
Собянин открыл Северный речной вокзал 11:50
Видео: Росгвардия поздравила москвичей кавер-версией известной песни 11:30
Стало известно, когда пассажиры чаще ездят без билета 11:07
ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения 10:58
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19 10:48
До аэропорта Пулково протянут ветку метро 10:47
Собянин: В дни пандемии москвичи проявили лучшие качества 10:37
Собянин поздравил Москву с Днем города 10:09
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2" 09:44
В Москве от коронавируса вылечились еще 1312 пациентов 09:25
В мечети в Бангладеш 11 человек погибли из-за взрыва кондиционеров 09:05
В Чехии зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом 08:24
Венесуэльские дипломаты в Бразилии стали "персонами нон грата" 08:15
Трамп озвучил сроки готовности американской вакцины от COVID-19 07:50
Москва отмечает День города 07:46
Дубль Радулова помог "Далласу" выиграть серию у "Колорадо" 07:22
Глава ФРС: Экономика США очень далека от восстановления 07:01
Скончалась бельгийская певица и актриса Анни Корди 06:26
Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений 06:10
В Японии остановят скоростные поезда из-за приближения нового тайфуна 05:59
Власти КНР обяжут пассажиров из США сдавать тест на COVID-19 05:49
Самая дорогая монета в мире выставлена на торги в США 05:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
05.09.2020 12:23
Рубрика: Культура

"Золотая Маска" в Благовещенске: театралам тайфун не страшен

Текст: Инга Бугулова
В Благовещенске продолжается региональная программа "Золотой Маски", стартовавшая 1 сентября. Последние два дня регион накрывает тайфун, но, как оказалось, даже он не способен помешать дальневосточным любителям театра попасть на долгожданные показы.

Благовещенску выпала почетная миссия - именно он (и еще два города Амурской области - Тында и Зея) - открыл региональные показы театрального фестиваля. Программа на Дальнем Востоке - первый гастрольный проект этого непростого года, поэтому и зрители, и артисты встретили его с особым настроением.

Фото: РИА Новости
6 сентября Большой театр откроет свой 245-й сезон

- Вторую ночь город накрывает тайфун, потом все плывут, тонут и устраняют последствия стихии. А вечером - мчатся на спектакли "Золотой маски", в этом году фестиваль приехал к нам. И мы так счастливы! И нам повезло, что для многих театров это первые после пандемии выходы на сцену. Актеры тоже счастливы! - поделилась с "Российской газетой" главный редактор "Амурской правды" Елена Павлова.

Она рассказала, что спектакль открытия фестиваля - "Пролетный гусь" Московского Художественного театра им. Чехова по рассказам Астафьева - собрал аншлаг: "люди рыдали и вместе с актерами пели сибирские народные песни".

Также в программе "Метод Гренхольма" (Театр Наций), "Обещание на рассвете" и "Материнское поле" (оба - Театр им. Пушкина, Москва), "Шербурские зонтики" (музыкальный театр "Карамболь", Санкт-Петербург), "Записки юного врача" (театр "Мастерская", Санкт-Петербург). Финальным аккордом станут показы спектакля "Пигмалион" столичного Театра им. Маяковского.

- Все это - просто праздник для наших дальневосточных и неизбалованных настоящим искусством душ. Жизнь продолжается! - подытожила Елена Павлова.

Дальше "Золотая Маска" поедет в Воронеж, Казань, Петрозаводск, Костомукшу и Череповец. В ноябре вернется в Иркутск, где в 2000 году началась региональная программа фестиваля, а также впервые представит свои спектакли в Братске. Завершится гастрольная программа в конце ноября в Санкт-Петербурге.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Фестиваль "Золотая маска"

Главное сегодня

Путин назвал смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2"
Что посмотреть на Московской международной книжной ярмарке-2020
Как пройдет в этом году Московский кинофестиваль и что на нем покажут